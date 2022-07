Andrés García: las declaraciones que podrían indicar que Roberto Palazuelos es el máximo heredero de la fortuna del actor dominicano

Andrés García, actor dominicano de 81 años, se encuentra atravesando problemas de salud debido a las múltiples enfermedades que ha padecido en los últimos años.

El ex galán de telenovelas, quien sufre de leucemia y cirrosis, dio una actualización sobre su estado y reveló que el pasado martes sufrió una fuerte caída en su casa, la cual causó una herida en su cabeza y complicó su salud.

A casi una semana del accidente sufrido por Andrés García, sus dos hijos, Andrés Jr. y Leonardo, visitaron Acapulco, ciudad en donde reside el actor dominicano, y causaron polémica al no visitar a su padre, confirmando el distanciamiento que existe entre la familia.

Esta reciente controversia surgida por las acciones de los hijos de Andrés García despertó la curiosidad sobre qué pasará con la fortuna del artista de 81 años al momento de su muerte, ya que en repetidas ocasiones ha mencionado que ninguno de sus dos hijos se preocupa por él a pesar de sus enfermedades.

Con el fin de conocer el destino de las riquezas y propiedades del actor, salió nuevamente a la luz una entrevista realizada en 2020 en la que Andrés García dio a conocer detalles sobre su testamento y reveló que su principal heredero es Roberto Palazuelos.

“A Roberto (Palazuelos) lo quiero como un hijo, más que un hijo. Ha estado conmigo de niño, cuando yo lo cuidaba. De joven, de adolescente. Es quien me ha acompañado, ha ido conmigo. Me ha ayudado. Me ha regalado hasta dinero cuando ha sabido que estoy mal”, indicó el actor a Ventaneando.

Asimismo, el ex galán de telenovelas comentó que el otro gran beneficiario de su fortuna será Andrés López Portillo, hijo de su actual esposa Margarita.

“Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, son las dos únicas personas, los dos únicos hijos, que me han ayudado cuando yo lo he necesitado”, estableció.

Días después de esta revelación, el actor Roberto Palazuelos concedió una entrevista para el mismo programa y confesó no haber mencionado nada sobre la herencia de Andrés García “para que no se hiciera el rollo publicitario de eso”.

“Yo soy su máximo heredero, lo cual no creas que me causó mucha felicidad”, reveló.

Finalmente, Roberto Palazuelos indicó que él mismo le preguntó a Andrés García sobre sus hijos y los motivos por los que no aparecen en su testamento, a lo que el actor dominicano le contestó que “ellos no los cuidaban”.