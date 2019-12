Amigo revela que Jenni Rivera estaba amenazada de muerte

El periodista y productor mexicano Pepe Garza reveló que tiene una entrevista con Jenni Rivera donde ella habla sobre amenazas de muerte en su contra.

El 9 de diciembre se cumplen siete años de la muerte de la cantante de banda y este material, hasta ahora oculto, podría aportar pistas sobre lo que ocurrió.

Aquel día, Rivera y seis personas más perdieron la vida al caer el avión privado en el que viajaban de Monterrey hacia la Ciudad de México.

En una entrevista con Chiquis y Jhonny López, hijos de Rivera, Garza reveló que tiene consigo la entrevista que le hizo a su amiga. “Jenni Rivera me dijo que la entrevistara porque había recibido amenazas de muerte… me dijo que no quería que estuviera nadie más. Es una entrevista donde se revelan cosas que no están muy claras aun… dijo que quería que también se enteraran ustedes”.

El comunicador no dio más detalles sobre el material, pero dejó en el ambiente la inquietud sobre si las confesiones de la cantante podrían ayudar a esclarecer si su muerte fue provocada.