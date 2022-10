Alfredo Adame denuncia que una mujer quiso acceder al expediente de investigación de su golpiza

El actor y conductor Alfredo Adame sigue dando de qué hablar, luego de que el pasado 28 de septiembre denunciara por medio de sus redes sociales que fue golpeado afuera de su casa en México. Ahora durante una entrevista a diferentes medios de comunicación denunció que una mujer quiso acceder al expediente de la investigación que se lleva a cabo por la golpiza de la que fue víctima; también dijo que ha recibido amenazas de muerte.

La primera versión de la golpiza que recibió Adame por parte de “unos malandros”, como él los describió, fue que el conductor salió de su casa para revisar su carro, escuchó ruido y luego los vecinos le contaron que un policía había muerto cerca del lugar. Luego, varias personas le pidieron ayuda y al él ofrecer apoyo lo atacaron.

Sin embargo, días después fue publicado un vídeo que desmiente dicha versión del actor. La publicación que se hizo viral en redes sociales muestra a Adame acercándose a un grupo de personas, luego discute con ellos y una persona trata de separarlos. Sin embargo, el actor lanza una patada contra uno de los integrantes de este grupo. Segundos después, se observa que otra persona le lanza al también conductor un puñetazo por la espalda, lo que provoca que se caiga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alfredo Adame (@adamereacciona)

El pasado 21 de octubre Adame se presentó a ratificar la denuncia por dicho incidente y habló con varios medios de comunicación. En esta conversación dijo que supuestamente una mujer intentó ingresar de forma ilegal a los documentos de su caso. “Una mujer haciéndose pasar por mi abogada, queriendo el archivo y la carpeta de investigación y las pruebas que yo presenté, los vídeos, toda la información. Legó a los archivos, casi”, dijo ante las cámaras.

Al ser cuestionado de quien pudo haberla enviado, el actor no dudó en especular que se trata del periodista Carlos Jiménez. “¿Quién la mandó? La mandó Carlos Jiménez, no creo que la hayan mandado los inculpados”, dijo de forma contundente.

Además, el ex conductor del programa Hoy dijo que continúa temeroso por los mensajes de odio que ha recibido, algunos, incluso, con amenazas de muerte. “Estoy temeroso porque ya me amenazaron incluso de muerte de un teléfono 777 que pues no sabemos si es una broma, si es un pasado de vivo o es alguien relacionado con esta gente, pero por lo pronto yo me estaré cuidando”, comentó.

Por último, se pronunció respecto a los memes que los internautas publicaron cuando dio a conocer la golpiza que había recibido. “La foto de ET donde estoy en el hospital, esa le dije a mi productora que me sentía como ET y lo publicó”, dijo sonriendo.