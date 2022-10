Alejandra Guzmán: audios y mensajes apasionados entre la cantante y un posible nuevo amor

“La reina de corazones” al parecer está muy enamorada y ha surgido una conversación que lo pone en evidencia.

La artista ha puesto en alerta al mundo de la música después que fue hospitalizada al sufrir una caída en pleno escenario aunque sus últimas publicaciones pone en evidencia su recuperación.

El programa Ventaneando también ha sacado a luz unos mensajes que están dando mucho de que hablar. Los audios aseguran una nueva relación para la cantante, aunque no se sabe a quién fueron dirigidos.

Pati Chapoy, la conductora principal del programa, explica que estos audios están “subidos de tono”.

“Hola, guapo, estoy pensando en tu boca […] No puedo parar de sentirte dentro de mí, uy corazón, cuando me acuerdo que soy tuya, imagínate todo lo que hago cuando pienso en tus besos, en tu boca, en todo, hay mucha magia. Esto que siento es solo para ti”, se escucha decir.

Así en la conversación ella continúa diciendo “que delicia los besotes que me diste en la playa, me encanta como nos llevamos, me encanta ser tuya y aunque no estes aquí estoy pensando en ti”…los presentadores hacían bromas al respecto de estos audios, además de comentar que se sabe que Alejandra se refugió en un paradisiaco lugar después de su accidente en Estados Unidos.

Los presentadores aseguran que están buscando a la artista para que les aclare más y también leyeron mensajes de textos entre los involucrados, “ya quiero verte, ya no puedo […] frente al espejo me estorba la ropa, improvisando aquí en la cama…”, continúa el mensaje.

Así fue la caída

Alejandra Guzmán tiene actualmente 54 años y en septiembre pasado sufrió una aparatosa caída en pleno escenario durante su más reciente concierto en Estados Unidos.

A través de un comunicado y un mensaje de voz a sus seguidores, la artista comentó “estoy bien. Se me dislocó la cadera derecha. Tengo dos prótesis, a veces puede pasar. Quiero que se dejen de preocupar, estoy bien. No hay fractura”, comentó en esa ocasión.

"Alejandra Guzmán":

Porque en un concierto en Washington, Alejandra Guzmán se cayó en el escenario y suspendió su espectáculo ya que tuvo que ser trasladada al hospital en ambulancia.pic.twitter.com/lpNVfzlfvy — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 28, 2022

En su cuenta de Instagrama también colocó su nueva radiografía de cadera en la que asegura que todo está en su lugar.

Además, anunció que su regreso está muy próximo. El sábado 22 de octubre estará en un concierto y algunos de sus seguidores le han recomendado no usar tacones.

En este video se le ve llena de energía y lista para salir a los escenarios y dar su espectáculo. También se ha anunciado que en el 2023 regresará a Estados Unidos a conculir su show.