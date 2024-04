Aislinn Derbez habla sobre la presión que siente por estar delgada

“Qué bonito sería simplemente sentirnos valiosas por existir y ser”, dice a las mujeres Aislinn Derbez después de una reflexión junto a la nutrióloga Raquel Lobatón en su podcast La magia del caos.

La famosa actriz tiene este espacio digital que es parte de un programa de mejoras a nivel personal que trabaja distintos proyectos, uno de ellos es el podcast. “Un espacio para cuestionarte quién eres y cómo es la vida que deseas crear”, es el gran objetivo que tiene con ello.

A través de este canal presenta entrevistas conducidas por ella con terapeutas, artistas, emprendedores y expertos sobre diferentes temas que van desde cómo lidiar relaciones, miedo, cambios, creencias limitantes, maternidad, duelo, hasta cómo empezar a expandir la consciencia.

En el último episodio se charla durante una hora acerca de cómo la alimentación y la presión social influye en las mujeres quienes se sienten obligadas a estar delgadas cuando existen múltiples tipos de cuerpos y tamaños.

Lobatón trabaja un proyecto de nutrición incluyente, también es educadora en diabetes. Su filosofía trata de que hombres y mujeres encuentren salud en todas las tallas y bajo el modelo de alimentación intuitiva.

“Creo firmemente que la diversidad corporal nos enriquece y que todos los cuerpos merecen los mismos derechos”, ha dicho en distintos espacios donde promueve su manera de pensar y en esta ocasión en la charla con Aislinn comparte distintas técnicas y cambios de pensamiento para tener una mejor armonía en el momento de la alimentación.

“No se trata de prohibir o hacer que las personas sientan culpa por comer…existen ciertas condiciones que necesitan adecuaciones, pero con el conocimiento que cada persona tiene una historia individual”, dice Lobatón.

Durante el programa la actriz confesó: “…me dan ganas de llorar… incluso hay una presión grande de poner mi valor en mi apariencia o pongo mi valor en todo lo que hago, en lo que tengo que lograr, entonces es una constante presión para todo”.

En el episodio además comenta que en la misma familia o con su hija ha tenido dudas de acciones que ha tomado, o bien confiesa que cada dos semanas o tres debe teñirse el cabello porque tiene canas desde muy joven y le ha afectado su inseguridad.

Lobatón hace una reflexión acerca de la nutrición incluyente con ideas puntales como abrazar la idea de que la alimentación debe estar ligada al goce, al placer y a la convivencia con los seres amados, y alejada de la culpa, la vergüenza y la restricción, así como celebrar la diversidad corporal entendiendo que la salud de las personas puede mejorarse sin la necesidad de perder peso, contribuyendo a eliminar los prejuicios y estigma que existen hacia los cuerpos de mayor tamaño.

“No existe una sola forma correcta de comer, que el ser humano está diseñado para comer de forma flexible y que las reglas de alimentación solo nos generan estrés y propician una mala relación con la comida”, agrega la experta en sus redes sociales.

En otras ocasiones la actriz ya ha confesado en este y otros espacios de entrevista sobre su vida personal. Por ejemplo, en una entrevista la hija de Eugenia Derbez declaró que en su adolescencia no todo fue bueno,“… no la pasé muy bien que digamos, no me voy a hacer víctima pero no la pasé bien de 0 a 15, para nada. Era una presión de no poder ser yo, de sentir todo el tiempo que todo lo hacía mal, de sentir que me iban a regañar, que me iban a castigar. Era como mucha presión”, dijo.