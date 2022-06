Adria Arjona demuestra el orgullo que siente por Ricardo Arjona: “Mi papá es un ícono y llena todos los conciertos”

La actriz Adria Arjona visitó recientemente México para promocionar la nueva película en la que trabajó con el actor mexicano Diego Boneta.

Durante la serie de entrevistas, la hija de Ricardo Arjona habló de la producción y dio detalles de su participación junto a Andy García y Gloria Estefan.

Lejos de destacar su trabajo como actriz, Adria recordó el apoyo familiar y reconoció el legado de Ricardo Arjona.

“El arte en sí, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Al final del día mi papá es un ícono y tiene una de las giras más grandes del mundo y llena todos los conciertos”, dijo Adria acerca del cantautor guatemalteco.

Adria también indicó que Ricardo Arjona siempre la ha apoyado y que su respaldo ha sido vital en su carrera.

“Mi padre siempre me ha dicho que el mundo es mi universidad y me dejó volar muy chiquita y muy temprano, sabiendo que me iba a perder y eso se lo agradezco mucho a él. Yo creo que mi papá me ha dado mucha libertad. Mi papá es un artista, es cool”, agregó.