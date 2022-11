A ritmo de baile: Tenoch Huerta y Lupita Nyong’o demostraron su habilidad durante el estreno de “Wakanda Forever” en México

La segunda entrega de Black Panther, que cosechó en 2018 un enorme éxito y siete nominaciones a los Óscar, recupera el espíritu “afro” de la primera, pero le añade ahora un nuevo mundo submarino, inspirado en las antiguas culturas mesoamericanas y gobernado por el temperamental Namor.

El miércoles 9 de noviembre se realizó un evento especial en la ciudad de México por el lanzamiento del filme en ese país.

Varios de los protagonistas de la película compartieron con sus admiradores locales y destacó la presencia de Tenoch Huerta (Namor), Mabel Cadena (Namora) y Lupita Nyong’o.

Durante su paso por una alfombra roja, las celebridades dieron autógrafos y se hicieron fotos con los asistentes y previo a la proyección del filme respondieron algunas preguntas.

Mientras hablaron sobre su participación en Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta fue cuestionado sobre su música favorita, a lo que el actor sonrió e invitó a Lupita Nyong’o y juntos acapararon las miradas al demostrar sus mejores pasos de baile a ritmo de Suavemente, tema de Elvis Crespo.

Rápidamente el video se viralizó en redes sociales y los admiradores de Huerta y Nyong’o ovacionaron su trayectoria en la pantalla grande y ahora en el baile.

