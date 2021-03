A 26 años del asesinato de Selena Quintanilla: cómo es la vida de Yolanda Saldívar en la cárcel

El 31 de marzo de 1985, una bala apagó la luz de la cantante mexicana-estadounidense Selena Quintanilla. Yolanda Saldívar, presidenta del club de admiradores de la artista, fue quien detonó el revólver calibre 38 de donde salió el proyectil.

Después de un encuentro en el Hotel Days Inn de Corpus Christi, Saldívar le disparó en una arteria vital del omóplato derecho y Selena perdió la vida por desangramiento y un paro cardiaco.

Ese hecho consternó a multitudes debido a la inmediatez con la que se difundió la información. Además, en ese momento, Selena arrasaba en las listas de popularidad y la aceptación con los admiradores crecía a pasos agigantados.

El crimen conmocionó a la comunidad latina y a centenares de seguidores de la artista. Además, convirtió a la Reina del tex-mex en leyenda.

26 años después de aquel lamentable hecho, su voz sigue presente en diversas estaciones de radio internacional, plataformas digitales y canciones como Amor Prohibido, Bidi Bidi Bom Bom, Como la flor y El Chico del apartamento 512, no han perdido vigencia.

Las teorías sobre el crimen

Hace 26 años, el mundo de la música se conmocionó con una trágica noticia. Los medios de comunicación estadounidenses y latinos confirmaron que Selena Quintanilla, artista de 23 años había sido asesinada.

Conocida como la Reina del tex-mex, la cantante se encontraba gozando del éxito de su carrera musical y tenía un futuro prometedor apegado a su emprendimiento. Todo ese porvenir fue cegado por Yolanda Saldívar, una de las personas de confianza de Selena.

En un intento de escape, Yolanda Saldívar se escondió una camioneta y con la misma arma que mató a Selena, se apuntó en la cabeza, para negociar con la policía. Esas imágenes de horror quedaron en la mente para la posteridad y ella se convirtió en un personaje de los más odiados.

Cómo es la vida de Yolanda

Saldívar fue condenada a cadena perpetua. En la actualidad tiene 60 años y vive recluida en una celda de 3.5 x 2 metros en la cárcel de la Unidad Mountain View, prisión de máxima seguridad para mujeres en Gatesville, Texas.

Permanece aislada del resto de reclusas debido a que, según las autoridades, determinaron que corre un peligro constante de ser asesinada por otras internas que “ya no tienen nada que perder” y que la han amenazado de muerte.

En 2020 salió a la luz una entrevista que Yolanda Saldívar concedió para el programa de televisión Primer Impacto, de Univisión en la que contó cómo fueron los últimos minutos de vida de Selena Quintanilla y en qué circunstancias murió la artista, a quien llamó “hija” en repetidas ocasiones.

Según detalló en su diálogo, ella jamás quiso asesinar a la artista y argumentó que todo se trató de un accidente cuando intentó suicidarse. “La pistola estaba arriba de la cama, agarré la pistola y le dije: ‘yo no te dejo por ninguna otra persona’. La pistola me la puse en mi sien y le dije: ‘quiero que te vayas hija mía, vete’. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta, ella iba para la puerta y me dijo: ‘mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar’. Donde ella iba para la puerta le dije: ‘no cierres la puerta y se me fue el tiro’”

Durante esa entrevista Saldívar también reveló un “secreto de Selena”, el cual salió a la luz en diferentes medios de comunicación y que consistió en que la reina del Tex-Mex habría sufrido un aborto y no quería que se supiera. Sin embargo, esto fue desmentido con el argumento de que Saldívar lo inventó para intentar distraer a la justicia por el crimen que había cometido.

A pesar de siempre sostener que no fue su intención terminar con la vida de Selena, un juez sentenció a Saldívar a cadena perpetua por asesinato premeditado el 24 de octubre de 1995.

Esa condena contó con algunas cláusulas, como contar con la posibilidad de solicitar su libertad condicional a partir de marzo de 2025, al cumplir 30 años de sentencia y si cumplía con el respaldo de buen comportamiento.

Jeremy Desel, portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, dijo en entrevista a Univisión el estado en que se encuentra el proceso. “No ha habido cambios verdaderos o significativos en el estatus de Saldívar en años y años. Ella ha estado en el mismo escenario durante mucho, mucho tiempo”, comentó Desel.