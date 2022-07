“30 años de excesos”: actor mexicano Andrés García revela las causas de la cirrosis hepática que padece

El actor mexicano Andrés García les causó preocupación a sus seguidores al confesar que sufre de cirrosis hepática; sin embargo, no había hablado abiertamente del tema.

Recientemente, en el programa Ventaneando, García se refirió al tema y dijo que una vida llena de fiestas y excesos le causaron ese padecimiento.

Dijo que fueron 30 años de descuido, de drogas y alcohol, que nunca pensó que eso le pasara factura.

“Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila. Si me eché fácil 30 años en todas las fiestas, en todas las parrandas. La cirrosis fue detectada muy sencilla. Me sentía débil, la cirrosis lo primero que te da es debilidad”, expresó, citado por la Revista Fama.

“Ya uno no cree en esas cosas, pero más vale que uno vaya creyendo porque sí te da”, advirtió.

De acuerdo con el artículo, cuando el entrevistador le pregunta qué tipo de drogas consumió, el llamado “galán de telenovelas” contestó:

“Sustancias, sustanciotas y sustancitas”.

Sin embargo, tras la insistencia del presentador, García especificó:

“De todo: tequila, perico (pastillas que inhiben el sueño y cansancio). Tampoco tomaba solo tequila, también vodka y wisky. Cometí muchos excesos”, reconoció el actor.

De la cocaína dijo que comenzó a consumirla entre los 20 y 25 años y recomendó a los jóvenes no probarla, “porque a él le gustó”.

“La disfruté muchos años, pero no es para que la anden consumiendo ustedes porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefacientes”, advirtió el actor, citado por Fama.