Policía investiga caso de video en que hombres armados “celebran” a balazos la anotación de un gol

En las últimas horas, un video en el que hombres fuertemente armados “celebran” disparando sus armas de fuego la anotación de un gol en un encuentro futbolístico que, según publicaciones de redes sociales, tuvo lugar en Los Amates, Izabal, se ha hecho viran; sin embargo, las autoridades guatemaltecas no tienen certeza de que ese hecho haya ocurrido en el país, por lo que efectúan las investigaciones correspondientes.

El video se ha hecho viral porque, de acuerdo con usuarios de redes sociales, fue tomado en la final del Campeonato Navideño El Rico 2023, en Los Amates, Izabal, donde los aficionados festejaron disparando sus armas hacia el campo de futbol.

También se dice que fue un encuentro deportivo entre dos localidades para celebrar el fin de año con júbilo y entre comunidades, pero la final regional entre el equipo de Santa Rosa Los Planes y el conjunto de Los Amates, ambos de Izabal, habría sido el escenario de dicho incidente.

Además, se señala que ese partido, disputado el 31 de diciembre a las 15 horas, dejó a Los Planes como el campeón, al imponerse 4-2 a sus rivales en el campo de futbol de la aldea, El Rico.

En uno de los videos que circulan por internet se puede ver cómo gente a la orilla de la cancha descargaba ráfagas directo al suelo del campo mientras los futbolistas siguen en el terreno de juego.

Las imágenes tomaron vuelo con rapidez y muchas de las páginas que lo compartieron lo hicieron cuestionando la falta de ley que impera en este tipo de eventos. Concretamente, los internautas plantean que, “¿Cómo puede describirse o definirse algo así?… ¿Cómo llegó nuestro país a tal situación?”. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, hay quien lo ve como la “emoción del futbol”.

Por su lado, una vez acaba la competición regional, según imágenes de Amates Sport, el dirigente del equipo campeón, a quien se refieren como “Chepillo” Pancán, comentó que estaba “muy contento porque se logró el objetivo” y se limitó a decir que “¡Viva Los Planes!”.

Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que hasta este domingo 7 de enero no tienen certeza de que ese hecho haya ocurrido en Guatemala, pero que a pesar de eso se investiga el hecho.

“No tenemos certeza de que haya sido en el país y tampoco tenemos reportes de ninguna comisaría”, dijo la fuente.

Además, detalló que no tienen conocimiento de alguna denuncia ciudadana al respecto, pero que tratan de establecer o descartar que los videos hayan sido grabados en Guatemala.

Se consultó al Ministerio Público sobre si tenían conocimiento del caso, pero aún no responden.

Opinión

En este contexto, Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, comentó que “al no ser federado” el evento es algo que le concierne a las autoridades correspondientes.

“Definitivamente va en contra del deporte, es lamentable que pasen estas cosas, pero al no ser federado de plano le compete a Gobernación y a la Policía”, comentó.

“Como Federación no hay nada que podamos hacer, es como si en la casa de un particular se ponen a dispararse jugando futbol. No tenemos nada que ver. Si fuera hasta la Tercera División se podría, tal vez, sancionar la cancha, pero por tratarse de un evento privado no tiene nada que ver la Federación”, zanjó sobre el tema, no sin antes añadir que personalmente cree que no debe haber armas en ningún terreno de juego.