Maradona habló de las drogas y de su propia muerte durante una entrevista que se hizo a sí mismo

Durante 2005, Diego Armando Maradona se entrevistó a sí mismo durante su programa “La Noche del 10”. En este hizo algunas revelaciones respecto a su muerte, las drogas, la relación con su familia, la fama y el futbol.

Como si si se tratara de una introspección (o una confesión a sí mismo), Maradona se sentó “frente a frente” con él mismo y se tomó el tiempo de responder sin evadir ninguna pregunta.

La dinámica consistía en que Maradona era el entrevistador y el entrevistado, al mismo tiempo. Durante la entrevista los “dos Maradonas” mantenían una charla en la que respondían y complementan las preguntas.

“Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías?“, fue una de las preguntas, durante el show. “Gracias por haber jugado al futbol porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con la mano. Gracias a la pelota”, se respondió.

“Pondría una lápida que diría ‘Gracias a la pelota'”, aseguró.

Durante el programa, “el Pelusa” también tocó temas fuertes de su vida, como su adicción a las drogas.

“¿Vos sabés cuándo nos drogamos por última vez?”, fue otra de las preguntas.

“No te hagás el boludo, que vos sabés que nos drogamos juntos. (…) Hace un año y medio que no nos drogamos”, respondió Maradona, al mismo tiempo que lanzó un beso al público. l

Durante la entrevista Maradona también confesó que alguna vez pensó que no iba a poder salir de la drogas. “Para el que se droga, cuando te viene el bajón, tenés que drogarte para seguir, y es una cadena. Ahí es donde te viene la desesperación de no poder salir. Ese era el miedo de no poder llegar al final”, dijo.

Amor a Claudia

Durante la entrevista, el argentino se preguntó a sí mismo qué le gustaría que dijera Claudia si él muriera. “¿Qué me gustaría que diga Claudia? Aunque estés muerto, te sigo amando“, dijo.

Claudia Villafañe fue esposa de Maradona, se casaron el 7 de noviembre de 1989. Fruto de su matrimonio nacieron Dama y Gianinna.

Luego de 13 años de matrimonio, el proceso de divorcio comenzó el 7 de marzo de 1998 cuando Villafañe lo demandó por abandono de hogar.

Uno de los problemas más mediáticos de esta pareja fue cuando su entonces esposa estaba embarazada de su primer hija y se rumoreaba que “el chico de oro” era padre de Diego Armando Maradona Junior, junto a Cristina Sinagra, una italiana. A pesar de que lo negó a las autoridades, a su familia y a periodistas, la justicia lo obligó a darle su apellido.

La entrevista que Maradona tuvo consigo mismo, se transmitió por televisión argentina en canal Trece. “La noche del 10” tuvo 13 episodios. Ganó como Mejor Programa de Interés General de los Premios Martín Fierro en 2005.

Maradona murió el miércoles 25 de noviembre de 2020 al medio día (hora de Argentina) por un ataque cardiorrespiratorio, mientras se recuperaba de una operación de un hematoma subdural. A pesar se caracterizó por su habilidad para jugar futbol, tuvo mucha fama por sus escándalos respecto a sexo y drogas, con las cuales tuvo acercamientos con la muerte.