Joven entrenador del Atlético Portada Alta muere por covid-19 en Málaga, España

Francisco García, de 21 años se convirtió en la quinta persona fallecida por covid-19 y es la primera víctima mortal joven en España, aunque en este caso tenía una patología previa.

El deportista tenía cuatro temporadas de trabajar como entrenador del Atlético Portada Alta y actualmente dirigía al Infantil B, informó el diario Málaga Hoy.

“Muy buen chaval y un entrenador muy apañado. Estamos en estado de shock aún, me llamaron a las 19:00 horas del domingo diciendo que estaba estabilizado después de que le hubieran ingresado el viernes. Y una hora después… Se juntó lo del coronavirus y una cosa mala… Estoy que no me lo creo, no me lo creo, me parece imposible”, afirmaba a este periódico el presidente de este club, Pepe Bueno.

El club del Atlético Portada Alta informó el suceso por medio de redes sociales con una emotiva misiva.:

“Queremos manifestar nuestro más profundo pésame a la familia, amigos y allegados de nuestro entrenador Francisco García, que nos ha dejado, por profunda desgracia. ¿Y ahora qué hacemos sin ti, Francis? Si siempre estabas con nosotros en el Portada o donde hiciera falta, ayudando. ¿Cómo vamos a seguir conquistando kilómetros en la liga? No sabemos cómo, pero seguro que lo haremos, por ti. No te vamos a olvidar, descansa en paz, fenómeno. Hasta siempre”.