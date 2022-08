“Lo he logrado”: la increíble historia de Horacio Gámez, el atleta que ha culminado 9 veces los 21K de Guatemala, pese a la poliomielitis

Horacio Gámez tiene 51 años. Participó por novena ocasión en el Medio Maratón de la Ciudad de Guatemala. Solo la pandemia de covid-19 le detuvo por dos años de correr una competencia que le hace esforzarse mucho más.

“Soy una persona muy positiva y siempre busco la forma de superarme a mi mismo”, dice Gámez, después de cruzar la meta de los 21K con un tiempo de 4 horas, 12 minutos y 16 segundos. No ha sido fácil, asegura.

Con una gran sonrisa levantó los brazos, en los que llevaba una bandera de Guatemala, en señal de satisfacción por lograr terminar, por novena ocasión, el Medio Maratón de la Ciudad de Guatemala.

Fue el último en atravesar la meta, pero eso es lo de menos, revela. “Lo he logrado”, dice orgulloso. Pudo culminar un objetivo más que siempre se ha propuesto en los últimos años.

El padecimiento de polio en su pierna derecha no fue obstáculo para que Gámez, el número B2240 de la carrera, cruzara la línea de meta por novena ocasión desde que se corrió por primera vez en el 2009.

“Me gusta correr y ponerme metas”, asegura el atleta guatemalteco, quien también ha participado en carreras que se han llevado a cabo en Chiquimula, Retalhuleu y Escuintla.

“Para mi es una gran satisfacción pasar cada meta. No me dejo vencer y creo que siempre hay que ser positivo y tratar de ver más allá”, expresa con mucha emoción al terminar su participación en la 21K.

Agrega: “luego de estos dos años de no poder participar, regresar a esta carrera fue bastante duro. De todo el recorrido, pasar por toda la avenida Reforma me exigió de manera física y mental. Creo que no fui el único en sufrir en este tramo. Hubo quienes se sentaron a dar un respiro, tal cual, como también yo lo hice”, finalizó.

Su próxima meta será correr en Mixco porque quiere seguir trotando mientras su cuerpo le responda.