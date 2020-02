¡Histórico! Guatemala está en ronda final de Mundial Sub-18 de Softbol al vencer a México

La espectacular actuación del pitcher Diego Morales fue determinante para que Guatemala derrotara a México.

Este resultado significó el tercer triunfo para el cuadro guatemalteco.

Previo al juego contra México el combinado de Guatemala había derrotado a Dinamarca y Estados Unidos.

“Dios nunca nos va a soltar de la mano, siempre nos da lo que merecemos, no todo lo que pedimos, pero nos da lo justo y necesario para estar”, dijo el entrenador de Guatemala, Julio Albizures.

“De aquí en adelante es un aprendizaje porque nos vamos a topar con los cinco mejores del mundo. Vamos a dar todo por el todo, no vamos a dar nada por vencido. Sí estamos aquí es para luchar por nuestro país”, afirmó.

Julio Albizures, Guatemala 🇬🇹 Head Coach: "Now our goal is to finish in the top three." #U18SoftballMWC pic.twitter.com/nmBXcIOXAC

— WBSC Softball 🥎 (@WBSCsoftball) February 26, 2020