Walid Regragui, entrenador de Marruecos, aseguró que su equipo “es ambicioso” y buscarán ganar el Mundial de Qatar

Marruecos afronta “recuperado y sin bajas” las semifinales del Mundial, el miércoles ante Francia, señaló este martes en rueda de prensa su ambicioso seleccionador Walid Regragui, que quiere “ganar el Mundial”.

“Tenemos muchos tocados, pero nos recuperamos bien, tenemos un equipo médico de alto nivel, cada día nos dan buenas noticias”, explicó el técnico en rueda de prensa.

“Esperamos cada vez al último minuto para tomar una decisión. Pero nadie está ‘out’ ni ‘in’. Pondremos el mejor equipo posible, con jugadores al 100%“, señaló el técnico nacido en Francia, sin querer ofrecer más detalles sobre el estado físico de sus jugadores.

La pareja de centrales formada por Nayef Aguerd y Romain Saiss es duda para la primera semifinal de un Mundial que disputa un equipo africano. El primer jugador se perdió el duelo de cuartos ante Portugal (1-0), reemplazado por Jawad el Yamiq, y el segundo, capitán, salió en camilla tras 55 minutos.

A lo largo de su histórico recorrido en Qatar los ‘Leones del Atlas’ han tenido que sobrevivir con diferentes lesiones.

El lateral izquierdo del Bayern Múnich Noussair Mazraoui también se perdió el partido de Portugal, pero debería estar disponible el miércoles.

Achraf Hakimi, el carrilero derecho, ha jugado con problemas físicos desde el principio del torneo, lo que no le ha impedido brillar.

Regragui habló también de la motivación de sus jugadores ante un día histórico. “Les he dicho a los jugadores: si estáis contentos por llegar a las semifinales y pensáis que pase lo que pase, lo hemos logrado el Mundial, yo no lo creo. Queremos ganar la Copa del Mundo“, subrayó.

“Somos un equipo ambicioso, tenemos hambre, ¿va a ser suficiente? Puede ser, un buen estado de ánimo es lo más importante en el fútbol“, prosiguió el seleccionador marroquí.

Además, Regragui aseguró que sus jugadores están confiados en la victoria y dispuestos a reescribir la historia, a situar a África en la cima del fútbol mundial. “Lucharemos mañana para llegar más lejos“, remarcó.

En cuanto a su contrincante, el técnico lo calificó como “el mejor equipo del mundo”, aunque afirmó que tendrá que desplegar sus mejores armas para ganar el partido.

“We set out to make history for Africa and it has been done… People always think African coaches are not apt tactically to create impact at this level. It's a big win for us."

