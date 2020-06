Tenista que no creía en la vacunación y organizó fiesta resulta positivo de coronavirus

El número uno mundial Novak Djokovic anunció este martes que ha dado positivo por coronavirus, ampliando la lista de jugadores contagiados tras el torneo de exhibición Adria Tour, su fiesta del tenis en los Balcanes convertida en amenaza para el calendario de este deporte en los próximos meses.

“Personalmente estoy contra la vacunación, y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión”, dijo Djokovic en una videollamada hace algunos días con varios deportistas serbios.

“Novak Djokovic dio positivo por COVID-19”, señaló en un comunicado su equipo. El texto añade que el serbio no sufre “ningún síntoma”.

Tres jugadores que participaron en el Adria Tour, que comenzó a mediados de junio en Belgrado, ya habían dado positivo: el búlgaro Grigor Dimitrov (19º mundial), el croata Borna Coric (33º) y el serbio Viktor Troicki (184º).

“Desde la llegada a Belgrado (procedente de Zadar, Croacia, donde se disputó sábado y domingo la segunda cita del torneo), fuimos a hacer el test. El mío y el de Jelena (su esposa) dieron positivo. Los de los niños negativos”, declaró Djokovic en el comunicado.

Djokovic también organizó una fiesta después del torneo y la mayoría de asistentes sin mascarilla y sin guardar tampoco ningún tipo de distancia.

Ningún protocolo sanitario

El número uno dijo estar “completamente desolado por cada caso individual de contaminación”. “Espero que el número de contagiados no aumente”, añadió.

“Todo lo que hemos hecho desde hace un mes lo hicimos con todo el corazón y buenas intenciones”, añadió el serbio, recordando que el torneo fue organizado “con la idea de ayudar a los jugadores de tenis de la región”.

Un estadio lleno, con prácticamente nadie portando la máscara y jugadores abrazándose en la pista, cenando juntos sin ninguna medida de precaución y una fiesta en una discoteca en la que se pudo ver a Djokovic y Dimitrov entre otros sin camisa, además de partidos de básquetbol sin restricciones. Estas fueron las imágenes que había dejado la etapa de Belgrado del Adria Tour.

Ninguno de estos actos iba en contra de las reglas de las autoridades sanitarias de Serbia.

“Organizamos el torneo en el momento en el que el virus se debilitaba, creyendo que se reunían las condiciones para su celebración”, insistió Djokovic, añadiendo que estaría aislado durante 14 días y que volvería a someterse a un test en cinco días.

Otros cuatro participantes de alto nivel en el Adria Tour; Dominic Thiem (3º), Alexander Zverev (7º), Andrey Rublev (14º) y Marin Cilic (37º) dieron negativo.

El efecto cascada provocado por el comportamiento de los participantes en el Adria Tour pone en peligro la reanudación del circuito masculino profesional, prevista desde el 14 de agosto en Washington, parada previa al US Open (31 agosto- 13 septiembre).

Déficit de imagen

El grande estadounidense había logrado sacar adelante su edición estableciendo un protocolo sanitario muy estricto, con unas medidas calificadas de “extremas” por Djokovic.

Menos apreciado por el gran público que sus rivales por la eternidad Roger Federer y Rafael Nadal, Djokovic ha encadenado en las últimas semanas las polémicas, alejándose aun más de las otras dos leyendas.

El ganador de 17 grandes mantuvo una charla en Instagram durante el confinamiento y promocionó a una persona que afirmaba que era posible purificar el agua a través del pensamiento y cuestionó que se vacunaría en caso de que se encuentre el remedio para el coronavirus.

Además no participó en la videoconferencia organizada por la ATP a principios de junio para hablar de la reanudación del circuito, parado desde marzo. Unos 400 tenistas lo hicieron, sin que apareciera su principal representante -Djokovic es el presidente del consejo de jugadores-.

Los tenistas han empezado a levantar la voz contra su número 1. “Si Novak no atrapa el covid, me pongo a bendecir mi agua con ondas positivas”, ironizó el estadounidense Tennys Sandgren antes de que diera positivo el serbio.

Nick Kyrgios, el jugador más polémico del circuito y muy crítico con que sus colegas jugaran el Adria Tour, declaró este martes tras el anuncio de Djokovic: “Oraciones para todos los jugadores que se han contagiado. No mencionen lo que yo pude hacer de ‘irresponsable’ o ‘estúpido’. Esto lo supera todo”.