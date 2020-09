¿Quién se anima? Hulk iraní se curó del covid-19 y quiere pelea a puño limpio

Sajad Gharibi, el fisicocultura de 392 libras conocido como el Hulk iraní, regresó a escena luego de superar el covid-19 y con sed de pelea.

“He derrotado al virus oscuro, ahora he vuelto más fuerte y no me detendrán”, publicó Hulk en Instagram después de meses en silencio.

Ahora el fisicocultura de 28 años quiere rivales para volver a la actividad. “Volví para vengarme de todos los que me invitaron a pelear, desde el Hulk brasileño hasta el polaco que abandonaron después desafiarme y se negaron a pelear”, lanzó.

Las peleas que añora Gharibi son las de la Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), que se caracterizan por ser a puño limpio y son consideradas las más violentas y sangrientas de su clase.

Estas son algunas postales de la crudeza de la BKFC.