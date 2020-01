Muere Kobe Bryant en un accidente de helicóptero

La leyenda del baloncesto Kobe Bryant murió este domingo luego de que el helicóptero en que viajaba se estrellara en Calabasas, Los Ángeles, Estados Unidos.

El portal de noticias TMZ había confirmado que la leyenda del baloncesto, que tenía 41 años, viajaba junto a cuatro personas más.

Los Angeles Times confirmó, minutos después, sobre el accidente de helicóptero en colinas al sur de California.

El accidente tuvo lugar solo unas horas después de que la exestrella de Los Angeles Lakers, felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA

Antes de que se diera a conocer el deceso de Bryant, las autoridades habían reportado en su cuenta de Twitter que cinco personas habían muerto en un accidente de un helicóptero en el punto ubicado en el estado de California.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.

Avoid the area until further notice.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020