Miss Croacia: qué se sabe de las fotografías que le habrían tomado aficionados qataríes

El Mundial de Qatar 2022 se ha caracterizado por sus emocionantes partidos, el apoyo incondicional en las tribunas y las sorpresivas eliminaciones de algunas de las selecciones favoritas.

Una de estas decepcionantes participaciones llegó a su fin el pasado jueves 1 de diciembre, cuando Bélgica empató sin goles frente a Croacia y quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Añadido a la temprana eliminación de la selección belga, este encuentro también dejó una curiosa postal protagonizada por la modelo croata Ivana Knoll y un grupo de aficionados qataríes.

Por medio de redes sociales, se hizo viral el momento en el que Miss Croacia bajó por las gradas del estadio mientras varios hombres la miraban de pies a cabeza.

De manera inmediata, estos sujetos sacaron sus teléfonos móviles para fotografiar a la modelo, acción que fue fuertemente criticada al ser una incongruencia por la forma en la que las mujeres son vistas en Qatar.

With this Croatia couldn't miss out 😂 pic.twitter.com/jBGod2PP3O

— Nelly.2pac🌴🎸 (@Nelly2pac7) December 5, 2022