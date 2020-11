Mike Tyson firma un empate ante Roy Jones Jr. en su regreso a los cuadriláteros, tras 15 años

Quince años después de retirarse con una derrota en 2005 ante el irlandés Kevin McBride, Tyson se subió de nuevo a un ring en el Staples Center de Los Ángeles, sin público presente por la pandemia de coronavirus, en una producción televisiva que mezcló la curiosidad y la nostalgia.

Tyson, uno de los más poderosos y polémicos boxeadores de la historia, salió desde la primera campana a la ofensiva ante Jones Jr. que durante los primeros asaltos no pudo más que intentar contener la furia de “Iron Mike”.

A partir del quinto asalto, que fueron limitados a dos minutos de duración para reducir riesgos para los púgiles, Jones Jr. daba muestras de cansancio y Tyson buscó insistentemente el nocáut pero finalmente, como estaba pactado, esta pelea de carácter no oficial terminó sin ganador.

