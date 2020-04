Luchadora de MMA persigue a un hombre que la estaba acosando y lo entrega a la policía

Ribeiro iba de compras junto a su cuñada, en la ciudad de Sinop, cuando un hombre se detuvo delante de ellas y les mostró sus partes íntimas, según relata la peleadora de MMA.

“Decidí ir a por él. Tengo hijos, sobrinas y sobrinos en mi familia y en mi vecindario hay muchos niños. Tener a este tipo suelto no era bueno”, explicó la atleta también conocida como Wonder Woman.

Ribeiro ha disputado dos peleas como profesional, ambas en Brave FC. En su debut se quedó con la victoria por KO en el primer minuto, contra Micol Di Segni; en su segundo enfrentamiento cayó frente a la polaca Karolina Wojcik.

“Lo alcancé y luché contra él y lo mantuve allí hasta que llegó la policía. Desafortunadamente para él soy luchadora y sé exactamente qué tenía que hacer”, continúa con su relato.

“No puedo imaginar cuántas mujeres pasan por algo como esto a diario. Lo hice también por ellas. No me hubiera quedado en paz conmigo misma si no intentaba atraparlo. Cuando lo atrapé las mujeres me empezaron a animar”, agrega.