La Navidad que a Maradona se lo llevaron los Marcianos

Esta es la primera Navidad sin Diego Maradona y también se comparten recuerdos de la estrella del fútbol argentino.

La noticia sobre la muerte de Diego Armando Maradona se esparció el 25 de noviembre pasado. Falleció a los 60 años el ícono argentino campeón en México 1986 y que hizo grande al Nápoli.

En septiembre pasado la exnovia del astro del fútbol, Rocío Oliva, compartió en un programa televisivo que después de una cena navideña Maradona desapareció y apareció un par de días después.

En el vídeo describe que era una noche tranquila y tuvieron el brindis navideño Unos minutos después al buscarlo ya no lo encontró.

Al regresar a casa le preguntaron qué pasó y Diego respondió que “se lo llevaron los marcianos”. ¿Y qué pasó? le preguntan a Rocío los conductores, “¿y qué va a pasar? se fue con los amigos”, explicó Rocío.

“No sabía dónde estaba, me recuperé, me levanté y vine para acá”, me dijo después, dijo la exnovia.

En otra entrevista televisiva el mismo Maradona compartió que “una vez, con unas copas de más falté a casa tres días. Llegué al cuarto día y dije “me llevaron los ovnis”, y río “¡Qué se yo donde estuve! Le dije que no le podía contar…”

Rocío Oliva fue pareja de Diego Armando Maradona durante seis año aunque algunas veces se separaron. Finalmente, en diciembre de 2018 se separó del famoso futbolista. En la historia ella acusó a Diego de maltrato y tuvieron algunos problemas a lo largo de la relación. Ella fue la última novia formal de Diego y tenían una diferencia de 30 años.

En 2014 Rocío Oliva visitó Brasil y quedó detenida supuestamente porque Diego Armando presentó una duncia en los Emiratos Árabes por la desaparición de joyas y otras pertenencias en Dubai.

Uno de los episodios más fuertes de la pareja fue cuando se ve un video de Diego mientras le quita el teléfono a Rocío de una manera violenta.