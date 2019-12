Video: El gesto solidario de Kobe Bryant con afectados en un choque en California

Un accidente de tránsito, causado por las condiciones climáticas que afectan California, fue el escenario en el que Kobe Bryant fue admirado por automovilistas.

La exestrella de Los Ángeles Lakers bajó de su automóvil para ayudar a los afectados de un choque múltiple ocurrido en Newport Beach, en el condado de Orange, California, EE. UU.

Según medios locales, el percance ocurrió durante un fuerte temporal que afecta la costa Oeste de Estados Unidos, que ha causado escasa visibilidad y humedad en las carreteras.

Bryant, quien vestía de rosa, paró la marcha de su camioneta y se acercó a varios vehículos afectados para ofrecer ayuda a sus ocupantes.

There was a car crash and Kobe Bryant got out of his car to help out with everything.pic.twitter.com/dTAAMWNFtB

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 13, 2019