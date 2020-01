Kobe Bryant: el día que quiso ser futbolista y otras curiosidades de la leyenda de la NBA

La leyenda de la NBA, Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero en los suburbios de Los Ángeles, informó el sitio web de celebridades TMZ. En el accidente también murió su hija Gianna Maria Onere, y otras tres personas.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL

— AC Milan (@acmilan) January 26, 2020