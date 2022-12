Estos son los motivos por los que el árbitro Mateu Lahoz dejará de participar en el Mundial de Qatar

Luego de su polémica actuación en el partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos, el árbitro español Antonio Mateu Lahoz dejará de participar en el Mundial de Qatar, de acuerdo a la FIFA.

La organización deportivo aseguró que tomó en cuenta las quejas de los jugadores de ambas selecciones acerca del desempeño del árbitro en el partido disputado el pasado 9 de diciembre, que terminó con una victoria de la albiceleste en tanda de penales.

Según los datos estadísticos arrojados por la misma FIFA, Mateu Lahoz se convirtió en el juez con mayor número de tarjetas amarillas presentadas en un partido del Mundial, con un total de 14 tarjetas, además de 48 infracciones, 30 para la selección de Argentina y 18 para Países Bajos.

Además, señalaron su poca intervención con respecto a la controversial falta del argentino Leandro Paredes, lo que provocó que los jugadores de Países Bajos que estaban en el banquillo saltaran al terreno de juego para confrontarlo.

Fueron muchos los jugadores que mostraron su inconformidad acerca del desempeño de Mateu Lahoz, uno de ellos fue Lionel Messi, que criticó a la FIFA por poner a Lahoz a pitar el encuentro.

“Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”, dijo el astro argentino.

Messi putasso com o Lahoz, após ele marcar a "falta" que originou o empate da Holanda. De acordo com o @COPE, esse cara metido a juiz, não apitará mais a copa do mundo. 🙏 pic.twitter.com/QMnlBZ7T7L — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) December 11, 2022

Otro de los jugadores que se quejó del rendimiento de Lahoz fue el portero argentino, Emiliano “Dibu” Martínez y aseguró que el árbitro alargó el partido de forma innecesaria a los penales.

“No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan. No podés ser sincero, no podés decir lo que pensás. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era. Creo que la FIFA debería rever eso. El árbitro no estuvo a la altura". Firma: Lionel Andrés Messi pic.twitter.com/9K5Pc1F9pT — JS⚽️ (@juegosimple__) December 9, 2022

“Me llegan dos veces y convierten. El árbitro quería que lo empaten. Es el peor árbitro de la Copa lejos. les dieron 120 minutos”, aseguró el guardameta.

“Algunas cosas que pitó fueron raras, pero nosotros nos encargamos de jugar. No merecíamos llegar a instancia de penales”, prosiguió el “Dibu” Martínez.

😱 ¡EL DIBU SE NIEGA A HABLAR CON EL PERIODISTA POR SER ESPAÑOL COMO EL ÁRBITRO! pic.twitter.com/sxmN1eQNp6 — Post United (@postunited) December 11, 2022

De igual forma, el jugador holandés, Frenkie de Jong, dijo que Lahoz perdió el rumbo del partido cuando comenzaron los tiempos extra.

“El árbitro perdió el rumbo en la prórroga. Fue realmente escandaloso. solamente pitó para la Argentina cuando terminó el tiempo reglamentario”, expresó el jugador en una rueda de prensa.