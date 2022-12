Este fue el mensaje de apoyo de Pelé hacia a la selección de Brasil previo a su partido en el Mundial de Qatar

Brasil se encuentra a la expectativa de dos situaciones, uno es el partido que tendrá su selección contra Corea del sur en los octavos de final del Mundial de Qatar este 5 de diciembre y el otro es el estado de salud del ex jugador Pelé, quien sorprendió a todos al ser internado el pasado 30 de noviembre.

El ex jugador de 82 años causó bastante preocupación al conocerse que no solo no respondió a los tratamientos de quimioterapia en su lucha contra un cáncer de colon, sino que además tuvo covid-19 y desarrolló una “infección pulmonar” que lo obligó a ser internado de emergencia.

Ahora, el apodado “Rey del fútbol” sorprendió a todos al publicar un mensaje en sus redes sociales donde mostraba su apoyo a la selección de Brasil previo a su partido contra Corea del Sur.

El ex jugador además compartió una fotografía donde paseaba por las calles de Suecia en 1958, cuando él tenía 18 años.

“En 1958, en Suecia, caminaba por las calles pensando en cumplir la promesa que le hice a mi padre“, escribe el futbolista y recordó el momento en que le prometió a su padre ganar la copa del mundo de ese año, sueño que logró cumplir.

“Sé que muchos de los integrantes de la selección hicieron promesas similares y también buscan su primera Copa del Mundo“, prosiguió.

Pelé aseguró que verá el partido de su selección desde el hospital Albert Einstein, donde se encuentra internado actualmente, y expresó su apoyo a los jugadores que entrarán al terreno de juego.

“Quiero inspirarlos, amigos míos. Veré el partido desde aquí, desde el hospital, y los estaré animando a cada uno de ustedes. Estamos juntos en este viaje. ¡Buena suerte a nuestro Brasil!“, finaliza Pelé.

La publicación se viralizó rápidamente en las redes sociales, y varios usuarios y figuras deportivas no solo desearon una pronta recuperación al ex futbolista, sino también le mandaron apoyo a la selección de Brasil.

Estado de salud de Pelé

Los médicos del Hospital Albert Einstein, en Sao Paulo aseguraron recientemente que Pelé ha respondido de manera adecuada a los antibióticos que se le brindaron por su infección pulmonar.

Además, el último boletín médico, divulgado el sábado 3 de diciembre afirma que el estado de salud de Pelé es “estable”.