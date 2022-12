Esta fue la reacción de Neymar al ver un miembro del equipo antidoping de la FIFA tras el partido de Brasil

Recientemente el futbolista Neymar ha dado de qué hablar no solo por su participación en la goleada de Brasil 4-1 ante Corea del sur, sino también por un polémico video donde se ve que inhala una sustancia que le da su compañero Casemiro.

El video se ha viralizado rápidamente por las redes sociales, y muchos internautas se cuestionan sobre el tipo de sustancia que inhaló Neymar antes del partido entre brasileños y Coreanos.

Tras la controversia, ha habido otro video que se ha viralizado, en donde muestra la reacción del futbolista al momento de ver un encargado del equipo de doping tras finalizar el partido de los octavos de final del Mundial de Qatar.

El metraje que dura pocos segundos se observa cómo Neymar camina por el pasillo tras finalizado el encuentro, y le da la mano a un futbolista de Corea del sur.

Incluso los dos futbolistas se intercambian su camisolas y se despiden con una sonrisa. De forma repentina, un miembro del equipo de doping de la FIFA se acerca al brasileño, y le pide que lo acompañe.

“Ok”, se logra escuchar al brasileño, mientras camina junto con el miembro de doping, a su vez que el encargado comienza a hablarle.

Neymar looking nervous when he saw those fifa doping guys 😂 pic.twitter.com/gwzrWjZXNU

— . (@ManuDaGoat__) December 6, 2022