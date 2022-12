El video en donde Richarlison le enseña a Ronaldo su baile de celebración que hizo en la goleada de Brasil contra Corea del sur

Richarlison ha sido una de las figuras más destacadas de la selección de Brasil en lo que va del Mundial de Qatar 2022.

El jugador brasileño de 25 años, además, ha protagonizado lo que muchos consideran el mejor gol del Mundial de Qatar, al hacer una gran anotación en el partido contra Serbia en la fase de grupos.

Ahora, ha sido protagonista de la goleada que hizo su equipo 4-1 frente a Corea del sur, lo que también aseguró su pase a los cuartos de final del torneo más grande de fútbol.

Tras finalizar el partido, Richarlison se viralizó en redes sociales por una entrevista que tuvo con Ronaldo Luís Nazário de Lima, conocido popularmente como “Ronaldo” o “El Fenómeno”, uno de los mejores jugadores en la historia de Brasil.

Antes de la entrevista, se subió un video a redes del momento en donde Richarlison conoce en persona a Ronaldo, quien le da un emotivo abrazo y lo elogia por la victoria que tuvo con Brasil.

A emoção de conhecer o ídolo! 🥹 O Richarlison chorou ao encontrar com o fenômeno e o Ronaldo fazer a dança do pombo! 🐦 Ah… meus R9 😍🇧🇷 #TNTSportsNoQatar

Durante la entrevista, se observa la emoción de Richarlison por conocer a Ronaldo, ya que en otras ocasiones mencionó que “El Fenómeno” era su ídolo. De hecho, en un punto del video, el joven brasileño no pudo contener las lágrimas.

“No puedo ni hablar“, dijo Richarlison con lágrimas en los ojos durante la entrevista con Ronaldo.

Otro de los momentos destacados de la entrevista fue cuando Ronaldo le pidió a Richarlison que le enseñara “el baile de la paloma”, celebración que el joven brasileño hizo cuando anotó el tercer gol de Brasil contra Corea del Sur.

“¿Quieres enseñarme? ¿Cómo es este baile de la paloma que haces al festejar?, realmente quiero aprender ese festejo“, le dice Ronaldo a Richarlison. En ese momento los brasileños se levantan de su asiento y comienzan a practicar el baile.

“Tienes que pararte aquí y después hacer así. Estira tus brazos. Luego, ponlos en tus caderas y mueve el cuello“, dice Richarlison entre risas.

Al final de la entrevista, cuando Ronaldo y Richarlison se despiden, el joven brasileño frota las piernas de Ronaldo para que “tenga un poco de su magia”, acción que ya había hecho el futbolista Rodrygo con el astro brasileño.

Richarlison showing Ronaldo how to do the Pombo dance is so wholesome 💛

(via @fifaworldcup_pt)pic.twitter.com/CKpOvCJiP6

