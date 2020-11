El comentario del arquero Peter Shilton contra Maradona y “la mano de Dios” que generó repudio en las redes

“Usó su línea ‘Mano de Dios’ y eso no estuvo bien. Me parece que era un tipo muy grande, pero alguien que nunca mostró deportividad”, expresó Peter Shilton, arquero inglés, sobre el gol que le marcó de mano el fallecido astro argentino Diego Armando Maradona.

“El arquero de Inglaterra en 1986 no se olvida del gol con la mano que Diego Maradona anotó en Ciudad de México para abrir el partido por los cuartos de final del Mundial”, consigna el sitio ovaciondigital.com.uy respecto del suceso.

Aunque el arquero aclaró que le entristecía saber del fallecimiento del astro argentino, y para el guardameta el mejor jugador al que se enfrentó, reconoce que no se le olvida lo ocurrido en la Copa del Mundo México 86, donde Diego le anotó el primer gol con la mano.

Ese día, expresó Shilton, nadie se esperaba lo que sucedió. Maradona “saltó sobre mí en un balón colgado y, sabedor de que podría llegar con su cabeza, le dio un puñetazo para mandarlo al fondo de la red. Una falta clara. Trampas”, dijo el guardameta, citado por el sitio.

Para el guardameta, la prueba de que el argentino había hecho trampa radica en que cuando corrió a celebrarlo vio varias veces a los árbitros para ver si habían notado su maniobra.

“Todo el mundo lo sabía menos el equipo arbitral”, enfatiza.

“Me ha molestado a lo largo de los años. No mentiré sobre eso ahora, y lo que no me gusta es que nunca se disculpó. Nunca en ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón”, enfatizó Shilton, citado por el sitio.