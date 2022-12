Dos jugadores de Inglaterra adoptaron a un gato que los acompañó durante su estadía en el Mundial de Qatar

Inglaterra sufrió una amarga derrota en los cuartos de final del Mundial de Qatar al caer 2-1 contra la selección de Francia, con una anotación de Olivier Giroud en los últimos minutos del encuentro.

A pesar del duro momento que supuso la eliminación del torneo más grande de fútbol, no significó que algunos jugadores ingleses se fueran de Qatar con las manos vacías.

Tal fue el caso de los jugadores Kyle Walker y John Stones, quienes tuvieron la oportunidad de adoptar un pequeño gato que los acompañó desde su primer día en la capital de Qatar, Doha.

Los jugadores fueron vistos en compañía del minino en el hotel donde se encontraba el equipo inglés. Incluso Walker y Stones compartieron en sus redes sociales fotografías del animal.

Luego de la eliminación de Inglaterra de la copa del mundo, Walker y Stones tomaron la decisión de adoptar al pequeño gato y llevarlo en avión hacia tierra europeas.

El gato, al que los jugadores llamaron “Dave”, se fue de Al Wakrah en una caja transportadora con dirección al Reino Unido, y según una entrevista a Walker al medio Sky Sports Football, el minino estará en cuarentena por cuatro meses antes de ir a su nuevo hogar. Además, Dave será sometido a pruebas médicas, como análisis de sangre, y recibirá las vacunas correspondientes para que esté en buenas condiciones.

"Dave's fine! He had a little scrap with another cat the other night…" 🐈‍⬛ Kyle Walker has made a new friend at England's training base… pic.twitter.com/jeBcSGhvcS — Sky Sports Football (@SkyFootball) December 7, 2022

El lateral derecho inglés agregó a la cadena que, en un inicio, se puso como promesa adoptar un gato en caso de que su equipo ganara la copa del mundo. Sin embargo, tras la eliminación de su país en cuartos de final, decidió junto con Stones llevar a Dave a Inglaterra.

Football might not be coming home, but Dave the cat is! 🐈 Dave spent time around the players and was unofficially adopted by the team, with John Stones and Kyle Walker pictured with him on most evenings ❤️ The players have decided they will rehome Dave 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/dA2qRDSfjj — Sky Sports Football (@SkyFootball) December 12, 2022

También contó como junto con Stones ayudaron a Dave, ya que en una ocasión peleó con otro gato en plena calle. “Tuvo una pequeña pelea con un gato la otra noche. Creo que estaban peleando por el territorio y la comida“, dijo el jugador inglés.

Rich McCarthy, periodista para el medio PA Media, documentó cómo se llevaban al gato con dirección a Inglaterra, y aseguró que, tanto Walker como Stones aún no han definido el lugar donde Dave vivirá.

Football may not be coming home but Dave the Cat is. England’s adopted mascot has begun his journey to the UK this afternoon @PA pic.twitter.com/09rQQuCIKP — Rich McCarthy (@VJRichMcCarthy) December 11, 2022