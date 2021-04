Vacuna contra el coronavirus: Bill Gates habla de la inmunización mundial y este es su pronóstico

El multimillonario y cofundador de Microsoft Bill Gates envió un mensaje alentador sobre las diferentes vacunas contra el coronavirus.

Explicó que el virus muta en forma lenta, pero que las variantes encontradas son parecidas en todo el mundo, por lo que las vacunas actuales funcionan.

Gates se ha convertido en un referente desde que apareció la pandemia, para explicar sobre la enfermedad, enviar mensajes a la sociedad y contribuir desde su fundación a encontrar fármacos eficaces contra el SARS-CoV2.

El empresario también hizo un llamado para que se continúen con los cuidados extremos para frenar el coronavirus.

Vaticinó que se seguimos los protocolos de cuidado “podremos terminar con la pandemia”.

En un video publicado en sus cuentas de las redes sociales, explica que la única forma de evitar nuevas variantes de la cepa “es detener por completo la transmisión del virus”, según consigna La Nación de Argentina.

Dijo que es normal que los virus evolucionen todo el tiempo, pero en el caso del coronavirus, las mutaciones comparten las mismas características, “lo cual es buena noticia”.

“La buena noticia es que las vacunas actuales siguen siendo muy buenas y previenen enfermedades, incluso de las variantes nuevas”, enfatizó Gates, quien de nuevo abogó porque la inmunización llegue a todas las personas del mundo.

“Si mantenemos el distanciamiento social, nos vacunamos y utilizamos mascarillas, podemos terminar con la pandemia lo antes posible”, pronosticó.

