Twitter lanza Fleets: historias efímeras como las de Instagram

Twitter cedió a la tendencia de las historias efímeras en redes sociales y puso a disposición de los internautas la opción Fleets.

Snapchat fue una de las primeras redes sociales en utilizar ese tipo de mensajes, que se autodestruyen luego de 24 horas, y tuvo tanto éxito que otras plataformas implementaron la idea.

Las historias cobraron relevancia rápidamente en Instagram, Facebook y hasta WhatsApp, debido a la demanda de usuarios que quieren publicar contenido sin que quede plasmado para la posteridad.

Twitter empezó con las pruebas de la nueva opción desde hace varios meses en pocos países, pero informó este 17 de noviembre que todos los usuarios podrán contar con ella en cuestión de horas.

Fleets permitirá a los usuarios de Twitter compartir mensajes de texto, video, fotos o tuits de otros usuarios por un periodo de 24 horas.

Las historias de un usuario podrán ser vistas por sus seguidores, quienes podrán responder mediante mensajes directos.

Tanto el sistema operativo Android como iOS ofrecerán la opción de publicar Fleets a los usuarios de Twitter que actualicen a la versión reciente.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020