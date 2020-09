“Si ves a un chico de barba y con gafas, pasa al siguiente video”: el contenido que TikTok intenta que no se haga viral

Como ha sucedido con otras redes sociales cuando llegan al pico de usuarios en el mundo, TikTok enfrenta el reto de moderar algunos de los contenidos que se publican y que podrían causar daño emocional a internautas.

Este es el caso de una publicación hecha originalmente en Facebook, el 31 de agosto último, en la que un hombre de Mississippi, EE. UU., se suicidó con un rifle y lo transmitió en directo.

Ahora, también algunos usuarios de TikTok han quedado muy afectados luego de haber visto la publicación, que ha aparecido sorpresivamente y sin aviso, por lo que se ha activado una campaña para evitar que más personas resulten expuestas.

El video comienza con una imagen de un hombre de barba gris, sentado frente a su escritorio y con gafas.

IMMINENT TRAUMA/PTSD WARNING:

My friend Ronnie McNutt committed suicide via hunting rifle on a FB livestream in front of myself and 200 others. The video is now making its rounds on @tiktok_us.

If you see a video of a bearded man at a desk on TikTok, CLICK AWAY AND REPORT IT.

— Alexis Tangman (@AlexisTangmanVA) September 7, 2020