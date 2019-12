Por qué este hombre se ganó el título de #LordCafé

El tránsito volvió a sacar lo peor de una persona cuando un accidente automovilístico se tornó violento en contra de una mujer que tuvo que soportar las grosería y provocaciones de un hombre.

La mujer ha sido identificada como Sofía y la historia de este incidente se empezó a hacer viral cuando ella subió un video en su cuenta de Facebook explicando el momento violento que tuve que pasar.

La mujer relató que el incidente ocurrió la mañana del 26 de noviembre cuando ella iba en su carro, tuvo que frenar abruptamente para no chocar con un camión, pero el carro que venía atrás de ella no se dio cuenta y la chocó.

Por cobardes violentos como #LordCafe Mexico Mantiene dramáticas cifras feminicidios. — Soy Militar 🇲🇽 (@Soy_Militar) November 27, 2019

“Iba por rumbo a mi trabajo que está por las Fuentes, en medio del tráfico de Periférico y López Mateos, un camión casi golpea mi coche y mi instinto fue frenar de inmediato, lo que ocasionó que un coche que estaba muy pegado al mío me diera un golpe en la parte lateral trasera, la culpa al final de cuentas fue de él, pues venía muy pegado a mí coche con la intención de pasarse al mismo carril que yo.

El problema no fue ese, el problema fue cuando le pedí que nos moviéramos de ahí porque pasaba mucho tráfico y más camiones y trailers, por lo que la zona era insegura para ambos, desde ahí el tipo que me chocó venía gritando, metando madres y ofendiéndome, lo que me puso súper nerviosa y con miedo, me moví hasta donde está la fábrica de Coca Cola de López Mateos y él me aventaba su coche y hacía presión gritándome y humillándome, la verdad me asusté mucho y aceleré mi coche para estacionarme mejor hasta el Home Depot, pues había más gente que pudiera ver lo que podía hacer éste señor.

En cuanto llegué al estacionamiento traté de explicarle que solo me movía por seguridad de los dos, no porque estuviera huyendo (porque obvio yo no tenía ni la culpa).

¿De qué podría huír? Y en cuanto menos lo esperé se bajó de su coche gritándome, insultándome, aventando patadas y golpes a los vidrios y puertas de mi coche, yo le decía que se calmará que a final de cuentas le hablaríamos a nuestros seguros para que ellos lo arreglarán, no me escuchaba, estaba histérico, neurótico, agresivo, cuando intenté bajarme del coche me aventó su café y noté el daño que le había hecho a mi coche”.

Sofía explica que lo primero que se le ocurrió fue sacar su teléfono y empezar a grabar para identificar al agresor y tomar los números de placa.

Después de un accidente,éste tipo agrede a una mujer,le arroja su café y golpea el coche.

La mujer le ofrecía disculpas pero el tipo enloquecido no dejaba de agredirla.

Dicen que #LordCafé es colaborador del restaurante “La Gorda” en Guadalajara.

pic.twitter.com/W6rSaO9Aq6 — Gloria Lara (@GlodeJo07) November 27, 2019

Por la forma en cómo actuó este individuo que fue identificado como gerente de un restaurante llamado “La Gorda”, los usuarios lo bautizaron como #LordCafe.

Este personaje se hizo famoso inmediatamente y los internautas se han encargado de viralizar el video para que pueda ser identificado. Mientras que otras empresas han querido contactar a Sofía para costear los arreglos de su auto y hacer que el momento amargo que vivió no se repita.