“Puede afectar a todos los órganos”: qué es el síndrome inflamatorio, la rara enfermedad en niños que expertos relacionan con el coronavirus

¿Cómo explicar la enfermedad inflamatoria potencialmente vinculada al covid-19 que afecta a algunos niños? El síndrome, que en los pequeños desarrolla todos los cuadros de la afección de Kawasaki y de shock tóxico, está actualmente en análisis por expertos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el viernes que estudia este posible vínculo y pidió una colaboración mundial para “entender mejor este síndrome infantil”.

En un informe publicado también el viernes, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) calificó esta nueva enfermedad de “síndrome inflamatorio multisistémico”, esto es, que puede afectar a todos los órganos, “temporalmente asociado con una infección con el SARS-CoV-2”.

Esta asociación “no se estableció por ahora, pero es plausible”, juzgó el organismo.

Estos casos se dieron en plena epidemia de la covid-19 y muchos de ellos dieron positivo a los test del nuevo coronavirus.

La agencia sanitaria francesa Santé Públique France estima que esta enfermedad surge “en un promedio de cuatro semanas después de la infección”.

Los científicos barajan la hipótesis de que los niños afectados sufran una aceleración del sistema inmunitario.

“Tenían el virus, el organismo lo combatió. Pero ahora hay una respuesta inmunitaria diferida y excesiva”, explica a la AFP el pediatra Sunil Sood, del centro médico infantil Cohen de Nueva York.

En general, la gran mayoría de los niños presentan apenas o ningún síntoma de la covid-19.

En Estados Unidos, las autoridades del Estado de Nueva York dieron cuenta de al menos tres menores muertos y de un centenar de casos.

En Europa se detectaron unos 230 casos sospechosos de esta nueva enfermedad, según el ECDC, subrayando que se trata de un mal “raro” y que la probabilidad de que un niño se vea afectado es “muy baja”.

Entre estos casos, hubo dos muertes, una en el Reino Unido (un adolescente de 14 años), y la otra en Francia, indicó el ECDC.

Esta última fue anunciada este viernes: se trata de un niño de 9 años, fallecido en Marsella (sureste) de una “afección neurológica vinculada con un paro cardíaco”, dijo a la AFP el doctor Fabrice Michel, del hospital de La Timone que lo atendió.

Las autoridades francesas señalaron 135 casos en el país desde principios de marzo.

También se señalaron casos en Italia, España y Alemania, sin ningún deceso.

Entre los síntomas destaca una fiebre alta, dolores abdominales, problemas digestivos, erupción cutánea, conjuntivitis, une lengua enrojecida e hinchada con aspecto de frambuesa y por último, problemas cardíacos.

“Estos síntomas son una mezcla de los de la enfermedad de Kawasaki y del síndrome del ‘shock’ tóxico”, según el ECDC.

La enfermedad de Kawasaki afecta sobre todo a los más pequeños con una inflamación de los vasos sanguíneos.

Pero en los casos sospechosos de estar relacionados con la covid-19 los problemas cardíacos y el carácter inflamatorio son “más marcados”, según la agencia sanitaria francesa.

Además puede afectar a niños más mayores, mientras que la enfermedad de Kawasaki afecta esencialmente a los menores de 2 años.

Un estudio italiano publicado en la revista médica The Lancet indicó que el número de casos en la región de Bérgamo se multiplicó por 30 con la epidemia actual, con diez niños diagnosticados entre el 18 de febrero y el 20 de abril, con una media de edad de 7 años y medio.

Las causas de la enfermedad de Kawasaki no se conocen del cierto, como tampoco las de esta nueva afección, pero una de las hipótesis sobre la mesa es la genética.

En Inglaterra, seis de los ocho primeros casos observados eran niños negros, de “origen afrocaribeño”, según un estudio publicado en The Lancet.

El niño fallecido en Francia era de origen africano, según su médico.

En cambio no se reportó ningún caso en Asia, inclusive en China donde apareció el virus. La enfermedad de Kawasaki afecta en cambio sobre todo a los asiáticos.

A mysterious new syndrome, potentially related to COVID-19, is infecting dozens of kids in the U.S. https://t.co/ScGRLcYQ5x pic.twitter.com/Pn00FheRsa

— NowThis (@nowthisnews) May 15, 2020