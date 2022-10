Netflix habilita la función Transferencia de perfil y esto es lo que debe de saber

“Nos complace facilitarle la vida con la nueva función Transferencia de perfil, con la que será más sencillo para las personas que usan tu cuenta, transferir un perfil (recomendaciones, historial de visionado, Mi lista, configuración y juegos guardados, entre otros datos) a una cuenta nueva.

Si no quieres permitir esta función en tu cuenta, desactiva las transferencias de perfiles más abajo. Si no la activas, esta función se activará automáticamente dentro de 10 días, a partir del 17 de octubre de 2022”, es parte del mensaje que Netflix le envió a sus suscriptores.

Esta nueva función es en seguimiento de lo que Netflix reveló el pasado 18 de julio vinculado con sus nuevas políticas y próximas actualizaciones para uso de cuentas compartidas.

En ese momento la compañía de streaming indicó que el aviso estaba dirigido a usuarios que compartían la cuenta con otros y que no se encontraban en un mismo hogar.

Asimismo, la compañía dijo que, para poder usar la cuenta de Netflix en otras casas, se consultará si el usuario desea agregar una casa por un cargo adicional al mes debido a que no se agregarán automáticamente. Eso significaba un cobro adicional.

Para explicar la nueva disposición, Netflix especificó que “un hogar” o “casa” dentro de los términos de la plataforma es “una ubicación física” en la que se puede utilizar la cuenta desde cualquier dispositivo.

La compañía de streaming subrayó que la cantidad de dispositivos en los que se puede ver el contenido al mismo tiempo dependerá siempre del plan que las personas opten.

Esto se activó el pasado 22 de agosto y, cuando el usuario ingrese a sesión en Netflix, podrá ver la opción de agregar la casa extra por un cargo adicional al mes, o bien, ver hasta dos semanas sin cargos adicionales, cuando la cuenta no se haya usado previamente en esa ubicación.

La plataforma utiliza información a través de direcciones IP, identificación de dispositivo y actividad de la cuenta.

Según lo revelado por Netflix este 17 de octubre, habilitó la función Transferencia de perfil, una de las funciones más solicitadas por los usuarios, algo de utilidad para el momento en que se ponga en marcha la prohibición de compartir cuentas y que varios usuarios argumentan de que puede coincidir con el plan económico que incluirá anuncios.

¿Qué es la transferencia de perfiles?

Según Netflix, la función de transferencia de perfiles permite que las personas que usan tu cuenta puedan transferir un perfil (incluidos el historial de contenido visto, las recomendaciones, Mi lista, la configuración y más) a su propia membresía.

La compañía de streaming indicó que la activación de esta función no tiene ningún costo, y nunca transferirán la información de pago a la cuenta nueva. Además, se indicó que no se pueden transferir los perfiles de niños ni los perfiles protegidos por PIN. En cambio, todos los juegos guardados, junto con el progreso de cada uno de ellos, vinculados a un perfil se moverán a la cuenta nueva.

Cómo activar o desactivar la transferencia de perfiles

De acuerdo con la publicación en la web oficial de Netflix, la función de transferencia de perfiles se incluye en la cuenta. Si no quiere habilitar esta función en su cuenta, siga estas instrucciones para desactivar las transferencias de perfiles.

Desactivar la transferencia de perfiles

Inicie sesión en su cuenta Visite la página Cuenta Seleccione Desactivar la transferencia de perfiles en la sección Configuración

NOTA: La desactivación de la transferencia de perfiles no afectará a los perfiles transferidos previamente. Podrá volver a activar la transferencia de perfiles en cualquier momento desde la página Cuenta.

Activar la transferencia de perfiles desde la configuración de su cuenta si anteriormente seleccionó desactivar la transferencia de perfiles:

Inicie sesión en su cuenta Visite la página Cuenta En la sección Configuración, seleccione Activar la transferencia de perfiles Seleccione Permitir (Netflix le enviará un correo electrónico de confirmación con el asunto Actualización de la cuenta: Pronto estará disponible la transferencia de perfiles) Busque el correo electrónico de confirmación mencionado anteriormente y seleccione Habilitar al instante

Si no selecciona Habilitar al instante, la función estará disponible automáticamente dos días después de que haya ejecutado el paso 5.

Cómo transferir un perfil a una nueva cuenta

Los usuarios de una cuenta pueden transferir un perfil que cumpla los requisitos necesarios para abrir una nueva cuenta siguiendo los pasos que se indican a continuación:

En un navegador web, inicie sesión en la cuenta que contiene el perfil con el que quiere abrir una nueva cuenta.

Ingrese a la página Cuenta. También encontrará esta opción en el menú desplegable de selección de perfiles de la página de inicio. Seleccione el perfil con el que quiera abrir una nueva cuenta en la sección Perfiles y control parental. Haga clic en el enlace de Transferir de la sección Transferir perfil. (Nota: Netflix conservará una copia del perfil en la cuenta original). Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña que quiera usar para la nueva cuenta. Siga las indicaciones de la pantalla para terminar de configurar la cuenta.

Una vez que haya terminado de transferir el perfil, la nueva cuenta estará lista para su uso.

“Si has comenzado a transferir un perfil (has introducido una dirección de correo electrónico y has creado una contraseña), puedes continuar donde lo dejaste en cualquier momento entrando en netflix.com desde un navegador web con la dirección de correo electrónico y la contraseña que usaste para iniciar el proceso; selecciona Terminar transferencia y sigue las indicaciones de la pantalla”, agregó Netflix.