NASA divulga el primer video y sonido de la llegada de Perseverance a Marte

La NASA también divulgó el primer video de la llegada del róver al planeta rojo.

Un micrófono dejó de funcionar durante el descenso, pero el róver fue capaz de captar audio una vez que ya estaba detenido sobre la superficie.

Ingenieros de la NASA reprodujeron un pequeño clip de audio que, según dijeron, responde a una racha de viento en Marte.

“Lo que escuchas allí en 10 segundos es una ráfaga de viento real en la superficie de Marte captada por el micrófono y enviada de regreso a la Tierra”, dijo Dave Gruel, ingeniero principal del sistema de cámara y micrófono del Perseverance.

Por otra parte, el video de alta definición, que dura 3 minutos y 25 segundos, muestra el despliegue del paracaídas y la llegada del róver en el cráter Jezero en medio de una nube de polvo.

“Son videos realmente asombrosos”, dijo Michael Watkins, director del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en un conferencia con periodistas.

“Es la primera vez que hemos podido capturar un acontecimiento como la llegada a Marte”.

Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia de la NASA, dijo que el video del descenso del Perseverance es “lo más cerca que uno puede estar de llegar en Marte sin ponerse un traje de presión”.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021