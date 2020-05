Mark Zuckerberg sale a criticar a Twitter (su competencia) en medio de la polémica con Donald Trump

El fundador y jefe de Facebook, Mark Zuckerberg en una entrevista con Fox News dijo que las empresas privadas no deben ser árbitros de la verdad.

“Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea. Las compañías privadas probablemente no deberían estar, especialmente estas compañías de plataformas, no deberían estar en la posición de hacer eso”, señaló.

El martes, dos tuits de Donald Trump, en los que opina sobre el sistema de votación por correo y dice entre otras cosas que darán resultados electorales “fraudulentos”, aparecieron acompañados por primera vez de un ícono con un signo de exclamación y un enlace etiquetado “Consigue los hechos sobre la votacion epistolar” (“Get the facts about mail-in ballots”).

La respuesta del inquilino de la Casa Blanca no se hizo esperar. Trump, quien mantiene una prolífica actividad en esa red, donde lo siguen unos 80 millones de usuarios, acusó a la empresa de “interferir en la elección presidencial de 2020” y amenazó con “regular fuertemente” e incluso “cerrar” estos foros virtuales.

“Las empresas privadas, especialmente las plataformas, probablemente no deberían estar en la posición de hacer eso”, insistió Zuckerberg.

Por su parte, los ataques de Trump y sus seguidores “ponen demasiada presión” a Twitter, dijo Steven Livingston, director del Instituto de Datos, Democracia y Política de la Universidad George Washington.

“Están pálidos solo de pensar en dar un próximo paso” para limitar la desinformación, agregó.

Incluso cuando Twitter intenta fomentar una “conversación saludable” filtrando contenidos falsos o dañinos, para Livingston el modelo económico en el que se apoyan las redes sociales parece sugerir lo contrario.

“Las plataformas saben muy bien que acentúan el extremismo”, dijo. “El extremismo llama la atención y les permite vender más avisos, y ese es el objetivo del juego”.

Trazar un límite

Twitter mantuvo publicados sin signos de advertencia otros tuits de Trump, también publicados el martes, en los que el presidente alude a una teoría conspirativa sin fundamento para desacreditar a una personalidad de los medios de comunicación que lanzó críticas hacia él en el pasado.

“Fue la decisión correcta”, dijo Daniel Kreiss, profesor de la Universidad de Carolina del Norte.

El investigador, especializado en tecnologías de la información y la vida pública, aseguró que a la plataforma le interesa aplicar sus reglas sobre desinformación pero sin arriesgarse a mojar sus pies en las oscuras y turbulentas aguas de la política.

“Twitter está trazando una línea para proteger la integridad de las elecciones”, opinó Kreiss. .

Esta aproximación mesurada de Twitter le permitirá a la compañía atravesar la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre sin quedar atrapada en el debate político.

Sin embargo, estimó el académico, “recibirán críticas por cualquier dirección que tomen”.

Este enfrentamiento le ha dado al presidente y sus aliados una nueva oportunidad para quejarse de un supuesto sesgo de los gigantes tecnológicos en contra de los conservadores, a pesar del extensivo y magistral uso que esos sectores hacen de esas plataformas.