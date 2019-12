Médicos traen un corazón muerto a la vida y esto da esperanza a pacientes que esperan donación

MailOnline publicó que médicos de la Universidad de Duke, Estados Unidos, lograron que el corazón se activara, luego de que su donante muriera.

El artículo añade que a diario, al menos 20 estadounidenses mueren a la espera de órganos donados, situación que se generaliza en todo el mundo.

Regularmente, el corazón debe extraerse de un donante con muerte cerebral y cuyo corazón late para evitar que el tejido muera rápido.

La publicación añade que ahora, los médicos pueden usar una técnica llamada perfusión tibia para revitalizar el órgano con sangre, oxígeno y electrolitos.

Este procedimiento se efectuó por primera vez en el Reino Unido en el 2015, y Duke es el primer hospital de EE. UU. en completar una donación luego de un trasplante de corazón por muerte cardíaca.

Lo novedoso es que se le ha devuelto la vida a un corazón adulto para trasplantarlo a una persona que necesita un nuevo órgano.

MailOnline explica que cirujanos de la Universidad de Duke cosecharon el corazón de un donante muerto, cuya sangre había dejado de circular por el cuerpo.

Para cumplir su objetivo, usaron una técnica para llevar la sangre al referido órgano para que latiera de nuevo.

El corazón se trasplantó a un receptor, lo que da una esperanza para los que necesitan donación, pues médicos han logrado conservar el órgano fuera del cuerpo.

1ST ADULT DCD HEART IN THE USA!!!! This is the donor pool actively expanding! #OCSHeart @Transmedics @benbryner @DukeHeartCenter @DukeCTSurgery pic.twitter.com/8XcQDLFWxz

— Jacob Niall Schroder (@JacobNiall) December 1, 2019