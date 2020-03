Internautas reportan caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram

Internautas reportan una caída en varios lugares del mundo de los servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram.

Usuarios de Guatemala y distintas partes del mundo han evidenciado su molestia debido a que no han podido ingresar a sus redes sociales.

Según DownDetector, la plataforma especializada en el rastreo de este tipo de problemas, ambos servicios han experimentando inconvenientes.

Las caídas del servicio de Facebook se concentran en Europa Occidental (especialmente en Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido), Estados Unidos, México y Filipinas.

En Guatemala el servicio también presenta fallas.

Así reaccionaron usuarios

How am I suppose to stay home and quarantine without Facebook? #facebookdown pic.twitter.com/60pHUt0KnU — Daricka Hudson (@DarickaHudson) March 20, 2020