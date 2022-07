Instagram dejará de intentar parecerse a TikTok: las quejas de usuarios y el poder de las celebridades

Las hermanas Kim y Kylie Kardashian, celebridades digitales, fueron algunas de las usuarias más activas a la hora de publicar mensajes recientes donde le pedían a la compañía “hacer que Instagram vuelva a ser Instagram”, y que dejara de intentar parecerse a TikTok.

La frase nació en la plataforma de peticiones change.org, que para la noche del jueves 28 de julio había recibido más de 229 mil firmas apoyando la iniciativa.

“Volvamos a nuestras raíces en Instagram y recordemos que la intención detrás de Instagram era compartir fotos, por dios”, indicaba la petición.

El director de Instagram, Adam Mosseri, respondió a la controversia a comienzo de semana con un video en Twitter en el que dijo que las funcionalidades eran un trabajo en desarrollo y que estaban siendo probadas con un pequeño número de usuarios.

Los cambios incluyen la reproducción de videos en formato corto en pantalla completa como lo hace TikTok, y recomendaciones de publicaciones de extraños.

We will continue to show photos and videos from friends towards the top of Feed whenever we can, but the best way to keep up with friends seems to be with the other parts of Instagram.

— Adam Mosseri (@mosseri) July 26, 2022