Guatemala competirá en el First Lego League (FLL) en EE. UU.

First y Lego Education son organizaciones pioneras en el aprendizaje hands on, Robótica y Educación STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), unieron sus fuerzas en 1998 para crear el First Lego League, FLL.



Desde su creación, First League ha transformado la vida de miles de niñas, niños y jóvenes en todo el mundo. Los equipos de diferentes países del mundo se preparan para competir en torneos nacionales, donde la prueba final de su trabajo llega a la mesa de Juego del Robot donde compiten contra el reloj para obtener su mejor puntuación personal y algunos equipos ganan una invitación de First Championship, en donde todos los equipos del mundo se reúnen y compiten.

Este año el desafío se llama Masterpiece. Actualmente hay más de 110 países del mundo inscritos para el evento a llevarse a cabo en la ciudad de Houston Texas del 17 al 20 de abril.



En Guatemala la competencia final se realizó el sábado 6 de abril en las Instalaciones del colegio Interamericano, ubicado en la zona 16 y participaron cerca de 20 colegios.

La jornada comenzó desde las 7 horas y terminó pasadas las 13 horas donde el Ined Ulew Kotz’i’j (Tierra de as Flores) obtuvo el primer lugar y el pase para competir en Estados Unidos.

Arely Elizabeth Raxón Pirir, de 17 años y estudiante de magisterio en educación infantil bilingüe intercultural, parte del equipo, comenta que siente un gran privilegio...”es inamiginable y sentiamos mucha presión porque hay colegios que estaban mucho más preparados y con recursos, pero estamos aquí con el primer lugar”, expresa unos minutos despues de recibir el trofeo que los acreditaba como ganadores.

“Invito a mis compañeros a luchar y buscar cada uno de sus sueños…nosotros estamos felices por este logro”, agregá. Los ganadores son Arely Elizabeth Raxón Pirir, Kevin Armando Bac Curup, Ángel Gabriel Chavez Culajay, Carlos Smiller Cotzojay Raxón, Jonathan Isaí Guzmán Solís y José Jireh Ros Juan.

El equipo integrado por seis estudiantes practicaron a diario de 13 a 16 horas por tres semanas y describen que aunque tenían pocos recursos alcanzaron la meta en esta competencia. Eran el único instituto público en participar.

El Instituto público INED Ulew Kotz'I'J, de San Juan Sacatepéquez, obtuvo el primer lugar de la competencia FIRST LEGO League Challenge y viajarán a EEUU para representar a Guatemala internacionalmente el 17 de abril.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/LckC6gKEzw — Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) April 6, 2024

El equipo ganador como parte del reconocimiento también recibió la inscripción al evento internacional que es de US$ 2 mil (cerca de Q16 mil).

Ana Claudeth Marroquín, catedrática del equipo ganador, expresa que se siente feliz de llevar por segunda vez a un equipo triunfante (en 2018 fue con la un Telescundaria Asunción Chivoc, también de San Juan Sacatepéquez). “Les espera una gran experiencia y demostrar que siempre se hace saber que la educación pública no está a nivel de una privada, pero esta competencia demuestra que no es así y damos a conocer que hay jóvenes capaces para llegar a estos lugares”, dice.

Esteban Aldana, gerente técnico de Computación Avanzada, representantes de FLL en Guatemala, comparte que esta es la cuarta ocasión en que Guatemala compite. Se empezó en 2018 aunque en 2020 se detuvo.

En cada etapa se van creando retos con el mundo Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) en donde deben trabajar en equipo, crear un robot, el descubrir cómo las personas pueden relacionar el arte, enseñar cómo armaron su robot y por último el juego del robot en donde tienen dos minutos para que funcione.