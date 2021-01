Facebook quita el botón de “Me gusta” de las páginas públicas

Los “Me gusta” en las páginas públicas de Facebook son historia, y es que el pasado miércoles 6 de enero la compañía dio a conocer en su blog y redes sociales que las páginas públicas únicamente van a mostrar seguidores y tendrán una sección de noticias o “News Feed’ para que los usuarios de estas páginas puedan participar interactuar y participar en conversaciones.

“Estamos eliminando los “Me gusta” para centrarnos en los seguidores y simplificar la forma en que las personas se conectan con sus páginas favoritas”, explicó Facebook sobre esta medida.

Este nuevo cambio afectará en un primero momento a la versión para móviles de la red social, ya que han querido mejorar su usabilidad de forma notable.

Según la compañía fundada por Mark Zuckerberg, el botón Me gusta ya no servía como antes, pues considera que hay muchas páginas de empresas que cuentan con miles de Me gusta, pero pocos usuarios activos.

Dentro de los cambios que hay también en Facebook destacan los relacionados con la seguridad, pues hay eliminación de contenidos fraudulentos u ofensivos.

Así es el diseño de Facebook.