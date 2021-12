Esto ocurre al escribir “coronavirus” o “vacuna” en el buscador de Instagram

Usuarios de la aplicación móvil de Instagram han quedado sorprendidos al utilizar el buscador y escribir palabras relacionadas con el coronavirus.

Según indican, al escribir en el buscador la palabra coronavirus, covid o vacuna, la aplicación se cierra automáticamente, sin ningún tipo de aviso.

El aparente fallo ha sido reportado por usuarios de teléfonos móviles con sistema operativo Android; mientras, los usuarios de iOs indican que no se les cierra la aplicación.

Instagram no se ha pronunciado al respecto, pero medios especializados indican que no se trata de un error, sino de una restricción en el sistema para evitar la propagación de noticias falsas o publicaciones engañosas.

Meta, casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, ha tomado medidas similares en sus plataformas para evitar la publicación de contenido sensible.

Las medidas han causado descontento en ciertos usuarios, quienes critican que se trata de una censura muchas veces injustificada.

Los usuarios de la plataforma en la versión web o de escritorio no han experimentado el problema, pues al buscar palabras relacionadas con la enfermedad son redireccionados a los servicios de salud locales.

Este redireccionamiento también tendría que suceder en la aplicación móvil, por lo que posiblemente sí se trate de un error en el proceso, aseguran otros internautas.

Hey @instagram why does my IG crash when i look-up the words VACCINE or COVID ? My gf's doesn't, only from people who are critical thinkers 🙃#Censorship #Censuur #silenced#TheGreatReset #Socialcreditscore pic.twitter.com/WGRC8jGUa4

— VergeJesus (@SkankCrypto42) December 13, 2021