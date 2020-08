Dióxido de cloro para el coronavirus: la alerta del ministerio de Salud y la advertencia de expertos

El mensaje de expertos en la salud es claro: no existen tratamientos preventivos para el covid-19. No es la primera vez que se emite este mensaje y parece que tampoco será la última. Algunas personas en su afán por evitar contagiarse por el nuevo coronavirus se automedican con compuestos químicos vistos en redes sociales que no cuentan con ningún tipo de respaldo sanitario.

Tal es el caso de la popular “Solución Mineral Milagrosa” (SMM), ofrecida como un tratamiento preventivo y medicamento para aliviar los síntomas del covid-19, pero este tipo de soluciones pueden llegar a ser nocivas para la salud, según explicó en un boletín la cartera salubrista.

“El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines de la Dirección de Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- informó que no ha autorizado ningún registro sanitario de medicamentos que contengan estos componentes o sus derivados, por lo que su uso representa un riesgo para la salud”, cita el documento.

La razón por la que este químico puede llegar a ser peligroso, se debe a que no está hecho para el consumo humano, hacerlo en exceso puede ocasionar serios problemas en la salud.

“El dióxido de cloro es un gas amarillo utilizado como ingrediente activo en desinfectantes, como bloqueador en el proceso de fabricación de papel, entre otros usos industriales. Este componente es altamente reactivo y provoca irritación en la boca, esófago y el estómago, se pueden presentar náuseas, vómitos y diarrea, además de trastornos severos cardiovasculares, hepáticos y renales”, amplia el ministerio de Salud.

No es para uso médico

El doctor José Ortiz, director del Observatorio del Covid-19 para Guatemala, comentó que existen algunos “profesionales” de la salud que están optando por medicar compuestos que contengan dióxido de cloro, lo que vendría a reforzar las falsas creencias de aquellos que se automedican este tipo de productos.

“Inclusive algunos médicos lo están impulsando pero es un error, así como con los túneles de amonio cuaternario que también producían algún tipo de irritación, exactamente lo mismo puede hacer el dióxido de cloro, pero este es más peligroso porque es tomado”, señaló.

Ortiz insiste en que es necesario que las personas comprendan que no hay vacuna, cura o tratamiento científicamente efectivo contra el nuevo coronavirus. “Nosotros recomendamos abstenerse de tomar medicamentos que no estén indicados para esta enfermedad, el manejo para esta enfermedad es hospitalario. Lo único que se puede utilizar en casa es acetaminofén para bajar la fiebre, y si el cuadro se complica se tiene que ir a un centro asistencial”, precisó.

Se necesitan sanciones

Más que emitir alertas y consejos, el Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala (Cofaqui) estima necesario que se emitan sanciones a quienes elaboren productos compuestos con dióxido de cloro.

“Definitivamente el ministerio además de prohibirla debería de tener algún tipo de sanción”, explicó Claudia García, secretaria de la Junta Directiva del colegio profesional.

“Es un químico que no está hecho para uso humano. Siendo un químico tiene varios efectos gastrointestinales y es bastante complicado ver cómo personas que no tienen ningún conocimiento sobre salud están promoviendo el uso del dióxido de cloro. Definitivamente puede ser toxico porque con las preparaciones que se está manejando no podemos decir que es seguro porque no se están haciendo en un laboratorio autorizado”, señaló García.

Los dos profesionales coinciden que el químico no es un tratamiento efectivo contra el coronavirus o alguna otra enfermedad porque su base es para actividades industriales, no seguir las recomendaciones básicas de los expertos podría tener como principal consecuencia que salud, en vez de mejorar, se deteriore.