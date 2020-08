¿Es posible contagiarse más de una vez con coronavirus?

Durante la pandemia, ha habido repetidos informes de posibles reinfecciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos se ha tratado, o se ha creído que se trataba de pruebas defectuosas, pruebas de falso negativo o residuos de virus de la primera infección. Sin embargo, ahora hay nuevas infecciones documentadas de Hong Kong, los Países Bajos y Bélgica. En todos los casos, los pacientes de COVID-19 que ya se habían recuperado volvieron a infectarse meses después con una variante aparentemente mutada del SARS CoV-2.

Casos diferentes, desarrollos similares

Un hombre de 33 años de Hong Kong tuvo síntomas leves de COVID-19 a mediados de marzo y había dado positivo de SARS CoV-2 el 26 de marzo. Permaneció en el hospital hasta que fue dado de alta el 14 de abril después de dos pruebas PCR negativas.

Durante un viaje de negocios a España, el hombre debió haberse infectado de nuevo. Esto fue descubierto por casualidad cuando fue examinado rutinariamente en el aeropuerto de Hong Kong el 15 de agosto: la prueba dio positivo. Como precaución, fue llevado al hospital de nuevo, aunque no mostró ningún síntoma.

Los análisis genéticos mostraron que no era la primera infección, sino que había contraído una variante de virus mutado. “Los análisis demostraron que el primer genoma viral pertenecía a una cepa diferente del SARS-CoV-2 que el segundo”, dijo Kelvin Kai-Wang To, profesor del Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong (HKU). De acuerdo con esto, las dos variantes del virus se diferenciaban en 24 nucleótidos o bloques de construcción del material genético.

Se sabe desde hace tiempo que, como es común en los virus, el SARS-CoV-2 ha mutado varias veces durante la pandemia, cambiando repetidamente partes de su estructura proteica.

Por lo tanto, para los investigadores chinos, este caso es claramente una nueva infección. Incluso después de sobrevivir a COVID-19, todavía es posible infectarse con el patógeno CoV-2 del SARS. Esas reinfecciones también se producen con mayor frecuencia con otros virus estacionales como los virus de corona 229E, OC43, NL63 y HKUI24, según los investigadores de Hong Kong.

Dos casos también en Europa

Según Marion Koopmans, viróloga y asesora del gobierno holandés, el código genético de la segunda infección también es significativamente diferente del de la primera, en el caso del paciente en los Países Bajos, un hombre mayor con un sistema inmunológico débil. No le sorprendió la posible nueva infección, dijo el virólogo Koopmans en la radio holandesa. “Sabemos por otras infecciones del tracto respiratorio que uno no está protegido de por vida, y no esperamos esto de COVID-19”. Sin embargo, ahora hay que aclarar si esas segundas infecciones se producen realmente con mayor frecuencia o si se trata de casos aislados.

En Bélgica, un paciente volvió a enfermar después de tres meses. Un análisis de la secuencia genética también mostró que el virus tenía once mutaciones en el segundo caso. “No es una buena noticia”, dijo el virólogo Marc Van Ranst en el canal belga VTM.

Muchas preguntas no respondidas

Si se confirman las reinfecciones, hay mucho que sugiere que la inmunidad al nuevo coronavirus SARS CoV-2 es de corta duración. Incluso después de sobrevivir a la enfermedad COVID-19, al menos algunos pacientes sólo tienen una protección parcial. No todos ellos aparentemente desarrollan anticuerpos protectores.

Sin embargo, incluso ocho meses después del brote de la pandemia, muchas preguntas siguen sin respuesta y también es difícil para los investigadores obtener una conclusión definitiva porque las investigaciones se llevan a cabo bajo una gran presión en todo el mundo y muchos resultados se publican rápidamente y sin el necesario examen de los pares. Todavía no se dispone de estudios detallados sobre los casos de Holanda y Bélgica. Y también hay sólo extractos de un artículo especializado sobre la reinfección documentada en Hong Kong, que un reportero del South China Morning Post ha publicado en Twitter. Por consiguiente, estos resultados no han sido todavía revisados por científicos independientes.

¿Qué significa esto para una vacuna?

Actualmente se están probando en todo el mundo más de 150 vacunas contra el SARS CoV-2. Recientemente, Rusia anunció la vacuna “Sputnik V”; además, otras siete vacunas candidatas están en las pruebas clínicas decisivas de la fase III.

Si se confirman las reinfecciones, es poco probable que el SARS CoV-2 desaparezca debido a una efectiva inmunidad de rebaño. También es posible que las vacunas que se están desarrollando actualmente no ofrezcan una protección de por vida contra el agresivo virus corona.

Hasta que no se completen los ensayos clínicos de la fase III y se disponga de estudios significativos a largo plazo, no será posible decir de manera fiable cuán eficaces son realmente estas vacunas, si también protegen contra las mutaciones virales y cuánto tiempo dura la protección de la vacuna.