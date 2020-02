Consejos para navegar por internet de manera segura

¿Cómo se identifica a un usuario a través de internet?

Básicamente, el tráfico de internet es visible para todos los que tienen acceso a los servidores y, al igual que una postal, puede ser leída por cualquier empresa de correo. Muchos datos pueden revelar su identidad, por ejemplo, a través de la dirección IP de un computador. Sin embargo, hoy en día, los usuarios también pueden ser reconocidos por otros datos: propiedades de los plugins de los navegadores, resolución de la pantalla, tamaño de la ventana, idioma o tiempo. Se pueden crear huellas digitales muy precisas del usuario que hacen que alguien sea reconocible por un servidor web hasta en un 98%, incluso sin una dirección IP.

¿Son las VPN una alternativa segura?

Las redes privadas virtuales (VPN) son algo más complejas. Para hacer uso de ellas, se establece una conexión de túnel encriptada a un servidor, por ejemplo, en otro país. Nadie puede mirar dentro del túnel. Con las VPN, las empresas hacen cosas como establecer una conexión segura entre sus empleados y la red interna de la empresa.

El túnel también puede ser usado para acceder a internet libre desde un área censurada. Pero las autoridades de censura pueden ver que es una conexión VPN y quién la opera. Hoy en día, los regímenes de censura están mucho más atentos y bloquean los proxies estáticos relativamente rápido. Además, los proxies no ofrecen anonimato. Las redes VPN también suelen estar prohibidas.

¿Qué tan anónimo es el navegador TOR?

TOR significa “The Onion Router” (El router cebolla en español). Está construido como una cebolla, en capas. TOR ayuda a ocultar la identidad del usuario. No se conecta directamente al servidor del que se pretende recuperar la información por la ruta más corta. En su lugar, Tor se conecta usando desvíos: los llamados nodos TOR. Cada uno de estos nodos TOR pone su propia capa de encriptación sobre el comportamiento del navegador, de modo que los otros nodos Tor tampoco pueden leerlo. Esto hace que la navegación sea muy segura.

¿Se puede saber lo que un usuario busca mientras se usa la red TOR?

Un censor puede reconocer cómo es básicamente el tráfico de internet, pero no necesariamente puede obtener información de él. Es por eso que TOR ha evolucionado: Para eludir la censura, TOR ha desarrollado los llamados “transportes enchufables”. Estos hacen que el tráfico de internet parezca completamente diferente de lo que realmente es. Por ejemplo, si alguien navega por sitios web, puede parecer una videoconferencia, tráfico normal de correo electrónico o algo más. También cambia de un lado a otro todo el tiempo. Esto hace que sea más difícil para los censores seguir el proceso de navegación.

¿TOR sirve para entrar a una red censurada?

La gente que vive en países donde el internet está censurado necesita “puentes”. Estos conducen a los nodos de entrada conocidos de la red TOR, que suelen ser bloqueados por los regímenes represivos. Cada usuario de TOR puede proporcionar un puente, haciendo de su propia máquina un punto de entrada virtual. Muchas personas que viven en países con internet libre deberían hacer esto, para que entonces la gente que habita en países con internet censurado tenga más posibilidades para entrar en la red TOR. Si se vive en un país no censurado, TOR entregará la opción de proporcionar este “puente”. Es posible que la velocidad de internet se resienta un poco, pero con las rápidas conexiones de internet de hoy en día, probablemente ya no sea un problema.

¿Se debe aceptar las restricciones de TOR?

Se debe aceptar que no es muy cómodo. En la configuración por defecto, por ejemplo, Javascript está suprimido y las cookies no se guardan. Esto significa que el navegador no almacena ninguna contraseña y no rellena ningún formulario por adelantado. También hay sitios web u operadores de infraestructuras enteras que no quieren ningún tráfico de la red TOR porque temen que pueda ser peligroso o dudoso. Pero ahora, incluso los gigantes de internet se están dando cuenta de que el tráfico TOR no es malo en sí mismo.

¿Cuál es la diferencia entre el Darknet y el TOR?

El Darknet usa el protocolo TOR. Pero no todos los que usan TOR son parte de la red oscura. Facebook, el New York Times, la BBC y la Deutsche Welle también usan TOR. Así que TOR no es un lugar para actividades ilegales, sino un protocolo para anonimizar a los que tienen un interés legítimo en él.

¿Sirve Psiphon para eludir la censura?

Psiphon es un proveedor comercial de Canadá que ha estado trabajando con medios como Deutsche Welle durante mucho tiempo y ha creado un producto para las necesidades de los medios libres. Psiphon ofrece aplicaciones y programas de computador en los que se prueban diferentes mecanismos para evitar la censura, uno tras otro. Se utilizan diferentes servidores, servidores proxy, tecnologías VPN, etc. Entre otras cosas, Psiphon ayuda a DW a proporcionar la fuente de descarga del programa o aplicación. Se encuentran en la nube, ya que los regímenes de censura no pueden permitirse el lujo de bloquear los servicios de la gran nube porque el daño colateral sería demasiado grande. Si quieres usar Psiphon, debes contactar directamente a Deutsche Welle en dw-w@psiphon3.com.

¿Existen servicios de mensajería segura?

Muchas personas utilizan servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Facebook. Pero estos, por ejemplo, han sido desacreditados por leer las guías telefónicas de sus usuarios, y no está claro hacia dónde se dirigen esos datos. En este sentido, la aplicación gratuita Signal es más segura. Con ella, no solamente se puede chatear de forma segura, sino también hacer llamadas telefónicas.

¿Hay motores de búsqueda que respeten la privacidad?

Sí. Existen motores de búsqueda que, a diferencia de Google o Bing, no recogen, almacenan ni procesan las direcciones IP de sus usuarios. Entonces, tampoco hay publicidad. Estos motores de búsqueda se llaman DuckDuckGo o Startpage.