Cómo veo mi top 9 en Instagram

Desde 2016, los usuarios de la red social Instagram publican los combos de sus mejores fotos del año, que este 31 de diciembre ya suman más de 21 millones a escala mundial, y se suben a la tendencia del Top 9 o bestnine.

Los pasos para agrupar las nueve fotos con más corazones del año es muy sencillo.

Se debe utilizar una aplicación externa a Instagram o página web para generar el combo, porque no se crea de forma automática.

Si utiliza un celular con sistema Android, los expertos recomienda descargar en el Play Store Top 9 para Instagram, de Creator Kit; Best of 2020, de Mater Bit, o Top Nine for Instagram, de Social Wrist Team

En el caso de quienes utilizan iOS, se sugiere descargar en App Store Top Nine for Instagram 2020, de Beta Labs; Best Nine, de ASN, o Top Nine for Instagram 2020 de Top Nine.

Elija las nueve fotos con más corazones del año y arme su combo.

Guarde la nueva imagen y súbala a su cuenta de Instagram.

Si no desea descargar aplicaciones, puede utilizar www.creatorkit.com, el sitio más práctico y el más popular para crear el top nine. Recibirá un correo con el video que se genera en esa página.

Comparta la imagen o video generados en su cuenta de Instagram, ya sea en el hilo de publicaciones o como historia. También se puede compartir en Twitter.

Etiquete el combo como topnine2020 y súbase a la tendencia mundial.