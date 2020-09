¿Cómo afecta la basura espacial a la Estación Espacial Internacional?

Aunque la NASA informó de que esta maniobra solamente se llevó a cabo como prevención, ya que se dio tarde el aviso sobre la posible colisión, los tripulantes de la expedición 63 se transladaron al segmento ruso, con el objetivo de estar más cerca de la nave espacial Soyuz MS-16.

El elemento que se tuvo que esquivar para evitar el choque consistía en un conjunto de desechos espaciales desconocidos, cuya aproximación más cercana a la Estación Espacial Internacional fue de 1,39 kilómetros.

Así, se llevó a cabo una maniobra, mediante el encendiendo por parte de los controladores de la NASA y Roscosmos de los propulsores Progress 75 durante 150 segundos, para desviar la trayectoria de la basura espacial y evitar que chocase contra la estación. Los tripulantes de la Estación Espacial Internacional no estuvieron en peligro en ningún momento, tal y como se ha informado.

Cuando se completó la maniobra de prevención, la tripulación pudo volver a su emplazamiento habitual, entre los segmentos ruso y estadounidense, y volver a sus tareas regulares.

En su cuenta de Twitter, Jim Bridenstine, administrador de la NASA, hacía referencia a la preocupante situación que se da alrededor de la ISS debido a las tres potenciales colisiones que se han dado en las dos últimas semanas como consecuencia de la basura espacial.

The @Space_Station has maneuvered 3 times in 2020 to avoid debris. In the last 2 weeks, there have been 3 high concern potential conjunctions. Debris is getting worse! Time for Congress to provide @CommerceGov with the $15 mil requested by @POTUS for the Office of Space Commerce.

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 22, 2020