Facebook y Trump: la red social elimina anuncios de campaña de Trump por incluir un símbolo usado en la Alemania nazi

La empresa informó este jueves que había eliminado publicaciones y anuncios del equipo de campaña para la reelección de Trump por violar sus políticas contra los mensajes de odio.

El material publicado mostraba un triángulo rojo invertido con texto pidiendo a los usuarios de Facebook que firmaran una petición contra Antifa, un movimiento de extrema izquierda, recoge la agencia Reuters.

Trump había acusado al grupo de ser una “organización terrorista” en medio de la reciente ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos.

Los anuncios se publicaron en páginas pertenecientes a Trump y al vicepresidente, Mike Pence. También aparecieron en páginas ligadas a su equipo, generando controversia.

“Los nazis usaron triángulos rojos para identificar a sus víctimas políticas en campos de concentración. Usarlo para atacar a oponentes políticos es sumamente ofensivo”, denunció el presidente de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, en Twitter.

“La campaña de @POTUS (Donald Trump) necesita conocer su historia, la ignorancia no es excusa para utilizar símbolos relacionados con los nazis”.

